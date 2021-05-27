【廣州疫情】廣州爆飲茶群組一家3口染疫　市民衝防線爭崩頭打疫苗

▲ 廣州疫情反彈，出現大批人龍前往接種疫苗。

內地新冠肺炎疫情似有反彈趨勢，廣州荔灣區新增2宗本土確診及1宗本土無症狀感染。3人是一家人，同住鶴園小區東二巷一民居內。疫情升溫下，廣州市出現大批人龍前往接種疫苗，甚至有市民衝破保安防線，湧入接種點爭打疫苗。

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廣州荔灣區防疫指揮部周三（26日）通報，確診的一家三口是在荔灣區人民醫院排查中發現，現已入住廣州市第八人民醫院隔離治療，情況穩定。確診患者是一名74歲女子，她曾與荔灣區首名確診女子在上周三（19日）同一時間，到同一間茶樓飲早茶。

這名74歲女患者的11歲孫兒之後亦確診，而她的38歲新抱是無症狀感染者，在美容院上班。荔灣區疫情防控指揮部要求確診患者所住的鶴園小區居民、相關小學師生及同住家人、工作地點附近民眾，盡快接受檢測，並在取得結果前不要外出或聚集。

受疫情影響，連日來廣州市民湧躍接種新冠病毒疫苗，多個接種點都出現大批人龍。據廣州衛健委數據顯示，截至本周二（25日），廣州市已累計有811萬人接種疫苗，共接種1080萬劑次。網上更有影片顯示，大批市民衝入保安防線，希望盡快接種疫苗。

廣州當局呼籲，市民在條件允許下盡快預約接種疫苗，強調接種疫苗是預防疫情最有效手段，希望市民盡快到就近接種點進行預約接種。

▲ （中新網影片截圖）

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責任編輯：羅嘉欣