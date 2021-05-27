【怪獸爸爸】港爸迫小一兒日默6個生字　寫錯罰抄8張紙至通宵達旦

▲ 一名港爸迫小一兒每日默寫6個生字，寫錯即罰抄，試過抄8頁紙至通宵達旦。

父母望子成龍很正常，但若然育兒方法太極端，可能會帶來反效果。近日有女網民於社交媒體分享，一名港爸迫就讀小一的孩子每日默寫6個生字，一旦寫錯即要他罰抄，試過抄8頁紙至通宵達旦，知情的網民指港爸虐童，想報警處理。

該名女網民本周二（25日）於facebook群組「大埔 Tai Po」發帖，表示一名就讀小一的小朋友，被其父要求每日要默寫6個生字，寫錯更會遭受抄寫懲罰︰

第一次考，錯一字抄二張，第二次四張，三次八張咁倍上去……

曾罰抄至清晨5時

樓主指出該名小一生一般不會錯第三次，他有時抄寫到凌晨1、2時，甚至曾抄至清晨5時。她批評，「咁嘅家長算唔算變態？我好想報警，有人虐童。」她留言回覆網民時直指港爸「有啲黐線」，而孩子的媽媽則採取放任教育，又透露︰

佢老豆就係覺得佢細個無人迫佢，依家書到用時方恨少。大個對父母有啲不滿，成就佢依家變成個死怪獸。

▲ 小一生有時罰抄至凌晨1、2時，甚至曾抄至清晨5時。（「大埔 Tai Po」fb圖片）

網民︰令小朋友更討厭讀書

帖文引起網民熱議，不少人指責港爸的管教方式，形容他做法「變態」，亦不懂教仔，留言「迫到佢以後見到英文就驚，陰影可以好大」、「咁樣小朋友只會更加討厭返學讀書」。不過，也有網民認為並無不妥，「個個細個讀書都係咁」。點擊看更多網民意見︰

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建議媽媽出手救仔

此外，有網民質疑樓主就是小一生的媽媽，如她覺得不妥應想辦法解決，有感「你唔幫個仔冇人幫到佢」、「如果你係媽媽點解放喺呢度討論，而唔係阻止爸爸嘅做法」，也有人建議她聯絡學校社工幫忙。另有網民稱想小朋友學好英文，應多跟小朋友說英語、講故事、聽歌等，加深他們對英文的興趣，而且︰

如果經濟上有能力，可以去學英文拼音，只要學到拼音，記生字、讀詞語都無咁吃力！

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責任編輯：王明芳