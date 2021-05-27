【重男輕女】5層樓全過戶給兒子卻遭漠視　89歲老翁晚景淒涼欲靠女兒養老

▲ 老翁重男輕女，將5層樓全過戶給兒子，卻又想靠女兒養老。

現今社會仍有父母抱持重男輕女的態度，內地有一名老翁育有2女1子，在農村老家拆遷後，老翁偏心家中的獨子，於是把他持有的5個物業及36萬人民幣全部過戶給兒子一家，然而兒子與新抱卻拒絕照顧他，鬧得晚景淒涼。

據內地媒體報道，現年89歲的夏姓老翁，婚後育有2女，但重視香火延續的他，一直與妻子努力造人，最終如願誕下兒子。兒子更成為整個家族唯一的男丁，因此從小就受到萬千寵愛，行為舉止也變得無法無天。

▲ 夏老翁認為，兒子是家中的「獨苗」。（影片截圖）

5層樓全給兒子一家

居於農村的夏家，因為拆遷獲得賠償，分到5個物業和36萬人民幣（約43萬港元），一夜致富。夏翁拿到房子後，第一時間將其中4個物業過戶給兒子，留下一間自住。

不過，在寫房產證時，夏翁的兒子卻提出建議，

反正這房子以後也是要給孫子，如果是通過遺囑以後還得繳納遺產稅，不如現在就直接加上我兒子的名字。

夏翁覺得兒子言之有理，因為孫子是「家族獨苗」，就把孫子的名字寫在房產證上，即等於所有房子全在兒子一家三口名下。

▲ 兩名女兒認為爸爸後悔了。（影片截圖）

盼女兒養老

其後，新抱又來抱怨生活壓力太大，夏翁連36萬人民幣（約43萬港元）拆遷費給予兒子一家。而在做這些決定時，他都沒有跟兩名女兒商量過，他認為這是自己的財產，自己有權處置。

不過，當夏翁的妻子病逝，自己的身體愈來愈差，兒子和新抱卻對他不聞不問，也沒有補貼家用，他每月只有2000元人民幣（約2400港元）退休金，僅僅足夠看病吃藥。

由於夏翁與新抱矛盾日深，兒子對他態度也冷淡，雖然住得近，卻很少探望他。他只得聯絡兩名女兒幫自己養老，讓他有個善終，女兒雖然心有不滿，還是答應。

新抱認為，女兒照顧父親是天經地義，而她為夏家生了一個男孩，自己分到的財產都是應該的。這時，新抱連夏翁的退休金都覬覦，要求交出錢，否則往後的養老生活，他們一家絕不會負責。

最後夏翁通過媒體，與3名子女商討達成共識，由大女、二女和兒子輪流照顧夏翁，每人照顧一星期，事件才算落幕。不過，夏翁的行為卻引來大批網民批評。

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責任編輯：王明芳