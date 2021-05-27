  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重男輕女】5層樓全過戶給兒子卻遭漠視　89歲老翁晚景淒涼欲靠女兒養老

親子 12:40 2021/05/27

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

老翁重男輕女，將5層樓全過戶給兒子，卻又想靠女兒養老。

現今社會仍有父母抱持重男輕女的態度，內地有一名老翁育有2女1子，在農村老家拆遷後，老翁偏心家中的獨子，於是把他持有的5個物業及36萬人民幣全部過戶給兒子一家，然而兒子與新抱卻拒絕照顧他，鬧得晚景淒涼。

據內地媒體報道，現年89歲的夏姓老翁，婚後育有2女，但重視香火延續的他，一直與妻子努力造人，最終如願誕下兒子。兒子更成為整個家族唯一的男丁，因此從小就受到萬千寵愛，行為舉止也變得無法無天。

夏老翁認為，兒子是家中的「獨苗」。（影片截圖）

5層樓全給兒子一家

居於農村的夏家，因為拆遷獲得賠償，分到5個物業和36萬人民幣（約43萬港元），一夜致富。夏翁拿到房子後，第一時間將其中4個物業過戶給兒子，留下一間自住。

不過，在寫房產證時，夏翁的兒子卻提出建議，

反正這房子以後也是要給孫子，如果是通過遺囑以後還得繳納遺產稅，不如現在就直接加上我兒子的名字。

夏翁覺得兒子言之有理，因為孫子是「家族獨苗」，就把孫子的名字寫在房產證上，即等於所有房子全在兒子一家三口名下。

兩名女兒認為爸爸後悔了。（影片截圖）

盼女兒養老

其後，新抱又來抱怨生活壓力太大，夏翁連36萬人民幣（約43萬港元）拆遷費給予兒子一家。而在做這些決定時，他都沒有跟兩名女兒商量過，他認為這是自己的財產，自己有權處置。

不過，當夏翁的妻子病逝，自己的身體愈來愈差，兒子和新抱卻對他不聞不問，也沒有補貼家用，他每月只有2000元人民幣（約2400港元）退休金，僅僅足夠看病吃藥。

由於夏翁與新抱矛盾日深，兒子對他態度也冷淡，雖然住得近，卻很少探望他。他只得聯絡兩名女兒幫自己養老，讓他有個善終，女兒雖然心有不滿，還是答應。

新抱認為，女兒照顧父親是天經地義，而她為夏家生了一個男孩，自己分到的財產都是應該的。這時，新抱連夏翁的退休金都覬覦，要求交出錢，否則往後的養老生活，他們一家絕不會負責。

最後夏翁通過媒體，與3名子女商討達成共識，由大女、二女和兒子輪流照顧夏翁，每人照顧一星期，事件才算落幕。不過，夏翁的行為卻引來大批網民批評。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭　全靠老師太太看準時機成功上車

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【重男輕女】家人重男輕女將單位留給細仔家姐無份　港男：社會要求男人要有樓
12:48 2021/05/11
【重男輕女】家人重男輕女將單位留給細仔家姐無份　港男：社會要求男人要有樓
【重男輕女】新抱懷二胎9個月突腹痛亡　奶奶為追仔竟要求剖屍︰可能是男孫還活著
16:07 2020/12/15
【重男輕女】新抱懷二胎9個月突腹痛亡　奶奶為追仔竟要求剖屍︰可能是男孫還活著
【重男輕女】再生一個兒子希望落空　26歲狠心母將初生女嬰掉進糞坑慘死
19:21 2021/04/16
【重男輕女】再生一個兒子希望落空　26歲狠心母將初生女嬰掉進糞坑慘死

你可能感興趣

【重男輕女】家人重男輕女將單位留給細仔家姐無份　港男：社會要求男人要有樓
12:48 2021/05/11
【重男輕女】家人重男輕女將單位留給細仔家姐無份　港男：社會要求男人要有樓
【重男輕女】新抱懷二胎9個月突腹痛亡　奶奶為追仔竟要求剖屍︰可能是男孫還活著
16:07 2020/12/15
【重男輕女】新抱懷二胎9個月突腹痛亡　奶奶為追仔竟要求剖屍︰可能是男孫還活著
【重男輕女】再生一個兒子希望落空　26歲狠心母將初生女嬰掉進糞坑慘死
19:21 2021/04/16
【重男輕女】再生一個兒子希望落空　26歲狠心母將初生女嬰掉進糞坑慘死
家庭關係 家庭教育 網絡熱話

最高瀏覽

【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別