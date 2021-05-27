【獎學金】港大經管學院推獎學金吸引應屆DSE考生　6科5**或以上者可獲25萬

▲ 香港大學經管學院今（27日）宣布推出獎學金計劃，六科或以上 5**可獲25萬港元。（資料圖片）

中學文憑試即將放榜，而JUPAS改選限期將會在本月31日結束。香港大學經管學院今日（27日）宣布，在2021 年度經聯招入讀港大經管學院課程，並於應屆文憑試考獲兩科5**或以上可獲發一次性入學獎學金，其中考獲六科或以上 5**的學生更可獲得25萬元（詳看表）。

港大經管學院表示，持續超過一年的疫情為應屆文憑試考生帶來不 少挑戰和壓力。為勉勵在疫境中努力不懈並在文憑試獲取佳績的學生，港大經管學院期望透過入學獎學金支持他們在大學旅途上繼續發展志向。

港大經管學院亦提到，學院一直致力培育具國際視野的優秀人才，以在快速變化的全球經濟中，滿足香港乃至中國以及世界其他地區的市場需求。除了優質的商學與經濟教育外，學院亦為學生提供具有市場導向的學習體驗和拓展機會，以及豐富的學習資源，鼓勵學生多元發展。

2021-22 年度港大經管學院聯招入學獎學金詳情：

六科或以上 5**：港幣$250,000

五科 5**：港幣$220,000

四科 5**：港幣$170,000

三科 5**：港幣$85,000

兩科 5**：港幣$25,000

備註︰只適用於 2021 年文憑試成績，合計成績將不獲考慮

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記者：曾卓鋒