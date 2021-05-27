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【父女情深】烏龍警車查車誤把骨灰當毒品　父親哽咽：那是我的女兒

親子 13:04 2021/05/27

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

美國警察早前誤把骨灰當毒品，強行打開容器檢測，令男子大為不滿。

美國媒體近日公開一段警方執法片段，伊利諾州一名男子，駕車外出時遭警方截停調查。警方發現車內有一個金屬容器，懷疑裏面裝毒品，強行打開檢查。男子見狀甚為激動，欲搶回容器，並大聲叫喊「那是我女兒的骨灰！」

警方懷疑車上有毒品

綜合外媒報道，事件發生在去年4月6日，美國一名男子Dartavius Barnes開車時疑似超速及違反交通規例，遭警察截停。從影片可見，男子配合警方執法，下車後被戴上手扣，又容許警方搜查他的車輛。

在警方搜查過程中，男子坦承車上有些大麻。警員接着在副駕駛座找到一個金屬容器，懷疑內有海洛因或可卡因等毒品。在未經男子同意下，警員把容器打開進行檢測，更指內有毒品成分，必須將他拘捕。男子甚為激動，欲搶回容器，

你們在做什麼？那是我的女兒！請把女兒還給我，把她放到我手上……

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警員誤把骨灰當毒品

經過檢測之後，發現是警員「擺烏龍」，容器中並沒有毒品，而是裝有男子2歲女兒Ta’Naja Barnes的骨灰。據當地媒體報道，男子女兒在2019年因生母疏於照顧而活活餓死，母親被判監10年。

影片在網絡上傳開之後，不少人認為警方做法太過分，不尊重該名父親。現時男子向警方提告，指控警察非法拿走骨灰瓶，並且在未經他同意的情況下打開檢測，過程更灑出一些骨灰。警方否認指控。

同場加映：歷幼子患急病險死沉痛打擊　張欣欣醒覺愛要及時︰不要說下次

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責任編輯：王明芳

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