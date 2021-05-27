【愛妻男神】吳彥祖為太太Lisa S慶生　Daniel放閃：真的非常愛你！

▲ 愛妻號吳彥祖放閃。

男神吳彥祖（Daniel）趁太太Lisa S 46歲生日，在個人社交媒體發文放閃，貼出20年前在泰國普吉島為Lisa S慶生的照片，同時吳彥祖又上載夫婦二人頭貼頭還原20前類似舉辦的照片，以示恩愛之情未因時間而改變。

同時吳彥祖以英文寫感受，大意為：「第一張照片是20年前，在泰國普吉島漢堡王慶祝大生日。 20年後我們嘗試還原照片，但我頭髮變少了，也不再吃Burger King。」最後，Daniel祝太太生日快樂，並稱：「寶貝，真的非常愛你！」

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▲ 20年前。（IG圖片）

20年前，二人的臉上仍充滿稚氣，Lisa S頭戴Burger King的紙皇冠，手拿著汽球，接受吳彥祖淘氣地送上親吻。

20年過去，歲月也在二人身上留下痕跡，唯獨那一臉幸福的笑容經起時間的考驗依然綻放。

▲ 20年後。（IG圖片）

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為家庭減產

2010年，吳彥祖與Lisa S結束8年愛情長跑結婚，3年後女兒Raven誕生，吳彥祖逐漸把生活重心移回美國，現已在當地定居和發展電影事業。

▲ 2010年結婚。（IG圖片）

早年吳彥祖接受好友組合Swing的成員陳哲廬（Jerald）訪問時表示，幾乎放棄所有在港建立的演藝事業，決定在美國重頭發展，全因為下一代做準備。

在美國成長的吳彥祖畢業後返港做模特兒，及後被發掘拍攝電影成為演員。憑其帥氣的臉孔成為「男神」，在內地、香港、台灣具有相當名氣的他，在女兒出生後決定帶同家人返回家鄉美國，並開始擔當幕後製作的部份。

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對於亞洲演員在荷里活掘起，令吳彥祖有感要為下一代做些事情：「希望在美國、歐洲、世界各地的小朋友，知道自己可以拍電影、做演員。以前我從未想過要做演員，因為這從來不是一個選擇。」

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