【疫苗接種】兒童及青少年應否接種新冠疫苗？　九龍東醫院聯網自製影片拆解家長疑慮

▲ 將軍澳醫院兒童及青少年科部門主管陳子宏醫生解答3大疑團。（網上截圖）

港府早前已將疫苗接種計劃的最低年齡降至16歲青少年，當局亦已聯絡復必泰藥廠，審視降低接種疫苗年齡至最低12歲。有不少家長都對青少年接種疫苗是否安全有疑慮，將軍澳醫院兒童及青少年科部門主管陳子宏醫生早前更拍片解開家長的3大疑慮。

最新29間疫苗接種中心分布：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Q1. 16至18歲年輕人是否適合打針？

美國當地的12歲已上人士已可接種復必泰疫苗，而本港的情況，科興疫苗有初步證據顯示3至17歲的人士亦可接種，惟現時16至18歲的青少年只接種復必泰疫苗。

Q2.年輕人染疫後未必會很嚴重，所以不用接種疫苗嗎？

想法錯誤。雖然很多染疫的小童及青少年都是無症狀感染，但康復後大多會出現長期神經系統併發症，更有機會出現多系統炎症綜合症，以及自身免疫失衝貧血症。

早前有一份臨床研究指出，本港首三波疫情中，有逾300名兒童染疫，當中有3人出現嚴重併發症，需入住深切治療部；大部分兒童均是受家人傳染。因染疫而出現的嚴重併發症的比率，遠遠高於接種疫苗後出現罕見併發症。

Q3. 青少年或兒童打針後的常見反應？

常見的副作用包括針口疼痛、紅腫或肌肉痛，以及輕微發燒，有關症狀通常1至2日會自行消失，家長不必擔心。

陳子宏又提到收到有很多家長查詢，問及應否讓青少年子女接種疫苗，他坦言美國已經接種了二億多劑疫苗，而當地更是12歲以上人士已可接種疫苗。他表示自己一家亦已經接種疫苗，呼籲市民亦盡早預約接種。

同場加映，TOPick診症室最新一集，提到傷風感冒後久咳不癒恐患哮喘，適當用藥助改善徵狀及減少復發：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩