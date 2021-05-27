【玉女靚媽】楊采妮47歲生日獲老公孖仔送驚喜　靚媽Charlie收最佳禮物睡到自然醒

▲ 楊采妮47歲生日收到老公和孖仔送上的生日禮物，包括讓她睡到自然醒。

一代「玉女掌門人」楊采妮（Charlie）剛度過47歲生日，已移居新加坡的Charlie日前在社交網站罕有甜曬全家福，並透露老公及一對4歲孖仔送上生日驚喜，老公邱韶智更叮囑愛妻要睡到自然醒，Charlie大讚是母親的幸福！

楊采妮於2013年與新加坡籍商人邱韶智結婚，並移居新加坡多年，Charlie日前在facebook分享家人為她慶祝生日的喜悅，相中的Charlie依然明艷照人，保留一頭烏黑長髮，臉上流露幸福之情。

▲ 楊采妮罕有甜曬一家四口全家福。（facebook圖片）

她在帖文中表示，由於疫情問題，已連續兩年生日都在家中度過。生日前一晚，老公邱韶智提醒她不要較鬧鐘，睡到自然醒便可，但早上Charlie已聽到他悄悄的準備出門。

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孖仔親挑花束及紫色裙送媽媽

本來邱韶智與一對孖仔準備了驚喜給她，但囝囝守不到秘密，前一晚已不小心說漏嘴︰「Mama, we have a secret（媽媽，我們有一個秘密）！ 但是不能說……」身旁的邱韶智見狀冒汗，令Charlie哭笑不得。

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Charlie起床後，收到老公和兒子送上一束鮮花和有小花圖案的紫色裙子，小花圖案與花束上某些花是一樣的，是父子們一起上網預訂，「就算爸爸不斷想引導他們選另一件我比較有機會會穿的白色款式，但兩兄弟堅持一定要買purple（紫色）的，而且還要挑同款花束。」

▲ 楊采妮、梁詠琪和李心潔老友鬼鬼，常帶同另一半聚會。（微博圖片）

感激老公教仔有耐性

她笑言沒想過兒子會送裙子給她做生日禮物，「能不能穿已經不是重點，我會好好保存這份珍貴的禮物。」雖然生日沒有特別慶祝，但感受到滿滿的溫暖便已足夠，最重要是難得可以睡到自然醒。

當母親的一定會明白能睡到自然醒是多麼幸福的事！

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她又感激老公教仔充滿耐性，與兒子一起安排驚喜，培養出兒子的家庭精神和參與感，「感覺他們長大了」！

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責任編輯︰林綺玲