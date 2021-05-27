【渣男老公】3孩媽結婚10年誤以為超幸福　睇報紙揭丈夫跟小三育2子女

▲ 結婚10年超幸福，3孩媽睇報紙揭「好丈夫」是渣男。

兩人決定結婚，就要信守婚姻的承諾。早前，外國一名女子與丈夫結婚長達10年，自以為2人與孩子有著幸福家庭，感情將會細水長流，沒想到一次看報紙讓她發現好丈夫原來另有家庭，更與小三育有2名子女，頓時感到驚訝及憤怒，最後她果斷地選擇結束婚姻。

綜合外媒報道，外國抖音平台最近掀起「如何發現前任外遇」的熱潮，一名護士Ami Addison便拍片分享自己的荒誕經歷。她表示，自己與前夫有著一段10年婚姻，並育有3名子女。事件發生在他們結婚10周年的前一個星期，她在辦公室看報紙時，發現報紙上新生嬰兒公告欄有跟前夫與其他女性的名字在一起，

因為他的名字很罕見，所以我當下懷疑那是他。

揭發好丈夫原來是渣男

Ami隨即開始調查，她循著新生嬰兒公告欄的資訊，到醫院網站上查詢，發現前夫與一名女子誕下一名男嬰，

不僅如此，他們大約一年前也生了一名女嬰。

Ami立刻感到晴天霹靂，帶著3名孩子離家，思前想後才發現前夫早有出軌的跡象，但她完全忽略，「莫名其妙加班，經常要應酬吃飯，每個月的家用不固定等等。」

渣男同時有2個家庭1位女朋友

Ami狠斬10年婚姻後，前夫仍繼續死纏爛打，乞求Ami復合，「但我發現他其實仍與小三在一起，同時又有另外一名已經交往3年的女友，我徹底對他死心。」後來，Ami認識現任丈夫，結婚8年育有一名兒子，丈夫大方接納Ami與前夫誕下的3名孩子，一直待他們視如己出，生活幸福又快樂。

曲折離奇的故事吸引網民留言，讚揚她及早離開渣男，又有網民佩服前夫的時間管理，嘲笑他是「超級時間管理員」。

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責任編輯：王明芳