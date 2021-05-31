開放式辦公室提升創意互動　以化妝助癌症患者重塑美麗人生

有沒有抱怨過辦公室太多限制，期望每天上班可以自由選擇座位，或自成一角在日落美景陪伴下工作？率先在港引進集團同名頂尖品牌AMORE PACIFIC、Sulwhasoo雪花秀、LANEIGE等韓國護膚品牌的Amorepacific Hong Kong（下稱APHK），今年4月遷進採納agile office模式的灣仔新總部，透過靈活彈性的工作環境，促進同事交流，加強團隊互動，激發創意，齊心實踐全面顧客解決方案(Total Customer Solutions)的客服理念。

▲ 全新灣仔總部引入agile office模式，員工每天上班可按當日工作需要及心情，選擇心儀座位。

座位設計各具特色 同事工作更添彈性

富特色的座位設計，是APHK全新開放式辦公室的精髓所在。除了常見的電腦桌椅外，還增設舒適的餐廳卡位、隱蔽的一人梳化椅、可眺望風景的「窗口位」、寧靜的「Library」工作間等，令工作環境不再刻板。APHK人力資源總監吳君豪先生（Ellis）闡述，此設計可讓員工在辦公室裡按需要，選擇最適合的工作位置，提升工作效率。新辦公室還添置了多個開放式會議桌椅，方便員工「即興」開會，不再受傳統會議室場地所限。

▲ 休閒區專設「慈善自動販賣機」，公司每月會發放一筆消費額，讓員工可於自動販賣機購買飲品及零食，員工每月消費餘額及部份販賣機日常收益均會撥捐慈善機構。

專設「慈善自動販賣機」 將善心融入工作中

新辦公室的設計理念，盡顯貼心和人性化的構思，簡單如一部自動販賣機，也結合了公益與關懷員工兩大元素。「為慰勞員工，公司每月會發放一筆消費額，讓員工可於自動販賣機購買飲品及零食，員工每月消費餘額及部份販賣機日常收益，均會撥捐慈善機構。」Ellis補充，此構思深受員工歡迎，讓他們將善心融入工作環境中。

▲ 開放式辦公室內的座位設計各具特色，盡應同事所需。

推出免息貸款 與員工共渡「疫」境

「Agile Design的辦公室可促進員工互動，打破職級界限，隨時溝通。」Ellis表示，現時APHK每季的業務回顧活動已移師至新總部舉行，讓所有同事可一同了解公司的業務發展；加上不時舉辦興趣班、派發湯水及糖水等活動，有助提升團隊凝聚力，齊心協力推展OMO（Online Merge Offline）營銷模式，達致全面顧客解決方案(Total Customer Solutions)的客服理念，共同應對新冠疫情為零售業帶來的挑戰，突圍而出。

置身「疫」境，Ellis構思出別出心裁的「小老闆五力培訓課程」，助前線同事改變工作思維，由「打工仔」搖身一變為兼具轉變力、指導力、激勵力、思維力及影響力的「小老闆」，將銷售變為一盤個人生意，不斷精益求精提升知識及服務水平。「疫情最嚴峻期間，APHK不忘與員工共渡時艱，為前線同事推出免息貸款，解員工燃眉之急；另一方面於疫情初期，前線同事每工作兩天獲帶薪休假兩天，後勤同事則獲安排輪班在家工作。」

▲ 大半年前加盟APHK的Ellis，對公司秉承「送世界多一分美」的信念深表認同，更期望可將這份美與更多人共同分享。

為癌症患者開設免費化妝班 送世界多一分美

大半年前加入APHK大家庭的Ellis，昔日曾任職銀行、大型保險公司及公營機構的人力資源部門，員工數目動輒數千至逾萬人。他不諱言加盟APHK，主要受到APHK董事總經理葉豐盈女士（Fion）的信念所吸引。「APHK是將韓國護膚品牌帶到香港的先驅，其初心在於『送世界多一分美』，惠及顧客、員工及社會，這見諸於對質素追求的極致，也體現對員工成長的重視，尤其打動我的是Fion提到創業賺到第一筆資金後，即時用作聘請導師培訓員工，足證她將信念化作行動的決心，成就了今天廣受歡迎的雪花秀等品牌。」

APHK一直堅持「送世界多一分美」，公司於四年前將始自韓國總公司舉辦的「makeup your Life」妝盛生命活動帶到香港。Ellis介紹道，「我們派出專業化妝師，為一眾女性癌症康復者免費開班傳授護膚及化妝技巧，並以雪花秀等產品助她們塑造完美妝容，由外至內重拾自信與美麗人生。」

▲ APHK於4年前已推出「makeup your Life」妝盛生命活動，透過專業化妝師免費開班傳授護膚及化妝技巧，助女性癌症復康者重拾自信。

「這項活動在去年疫情嚴峻時曾一度暫停，今年再度以小班形式舉行，並以保障參與者的健康為大前提，期間毋須除下口罩，專注傳授眼妝和提供改善口罩肌的護膚心得。」APHK一貫鼓勵員工身體力行參與不同的義工服務，如探訪長者等，最近並試行利用網上平台與老人院互動，讓同事可透過表演及陪伴長者傾談，在疫情下向他們送上關懷，別具意義。



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