【奪命升降機】升降機故障直衝30樓　女乘客疑受撞擊慘死【附升降機意外自救法】

▲ 升降機故障直衝30樓，女乘客疑受撞擊慘死。

內地近日發生一宗恐怖升降機事故，廣東湛江一幢住宅的升降機出現故障，一名女乘客被困，救援期間，升降機突然加速上升，從1樓直衝上30層頂樓。女乘客在1小時後被救出，當時已沒有生命跡象，送院後證實不治。

據內地媒體報道，周日（23日）晚上約7時39分，湛江赤坎區安康金海灣小區內發生升降機事故，一名女子乘搭升降機下樓，到達1樓與負1樓之間時，升降機出現故障，卡住不動。女子隨即致電親友求助，維修人員趕到現場展開救援。

未料在救援期間，升降機突然「暴走」加速上升，從1樓直衝至30樓頂層，並發出巨大聲響。維修人員花了1小時將女子救出，當時她已經沒有生命跡象，送院後不治身亡。

事發後，湛江市市場監督管理局立即查封現場，並成立調查小組，初步判斷事故原因是升降機制動器故障，詳情仍待進一步調查。而當地相關部門每年都會對升降機進行檢查，而在前不久的檢查中並未發現問題。

專家教升降機意外自救法

本港過往亦曾發生類似意外，荃灣海灣花園一對32歲夫婦乘搭升降機時，機廂估計飛越35層樓直衝頂樓天花，夫婦頭部及頸椎受創。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電機）黃啟漢解釋升降機向上衝的原因時表示，升降機內的懸吊纜索連繫住機廂及平衡錘鉈，驅動馬達令機廂向上，錘鉈便會向下。

由於平衡錘鉈的重量是機廂總載重的一半，若意外發生時，機廂內的人數不多，重量沒有超過總載重的一半，平衡錘鉈便會向下降，機廂就向上升；相反，若升降機的人多，重量超越錘鉈，機廂便會向下跌。

至於乘搭電梯時，站在那一個位置較安全，黃啟漢表明不可一概而論：

升降機失速意外，每次出現的狀況都不同，有時可能頂部跌下異物，機箱亦可能會撞到不明物件，乘客難以在數秒之間，作出適當的反應，究竟要保護頭部先，定蹲下來減低受傷機會？確實難以定論！

▲ 黃啟漢認為，搭升降機最佳自保法是緊握扶手。

旅遊指南《Lonely Planet》2015年出版的求生手冊，其中一篇正是有關升降機意外中如何自保。4招自保如下：

不要在升降機墮地前一刻跳起，並無幫助，反而可能造成更嚴重的創傷。

如有公事包之類的物品，可用來墊高作為緩衝，減低升降機下墮時身體撞向地面的衝力。

如升降機內有扶手，應緊握扶手減少撞擊。

如電梯內人多，應微彎曲膝蓋

▲ Lonely Planet求生手冊建議，遇升降機意外時，可用公事包墊高，以減低撞擊時身體碰撞地面。

香港電梯業總工會理事長謝景華稱，升降機意外發生前可能沒有任何徵兆，但乘客乘搭升降機時，聽到尖銳或很大的撞擊聲，最好盡快以安全方法離開機廂，並即時通知管理處，由升降機承辦商處理。

他又指，升降機上落時，或會出現少許撞擊，乘客亦毋須過份緊張，除非機箱大力搖晃，否則只是正常運作。

至於有市民指在電梯內不時會聽到風聲，謝指不需擔心，因現時不少大廈高達40至50層，當升降機高速向上或下升降，會出現類似的「活塞效應」，風聲並非有問題的聲響。

謝景華教路，若遇上升降機意外的宜忌事項：

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責任編輯：羅嘉欣