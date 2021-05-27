【酒店staycation】港女staycation浸浴被航拍機偷拍　獲酒店免房租仍不滿網上公審

▲ 一名港女於酒店staycation浸浴時，驚見有航拍機在窗外偷拍，在網上發文不滿酒店處理手法卻遭網民批評。

疫情下不能出國旅遊，不少人選擇到酒店staycation放鬆心情。而有不少酒店主打落地大玻璃，讓客人一邊浸浴一邊飽覽維港景色。不過設計卻成為了不法之徙的目標！有女網民分享在酒店浸浴時，竟然看到有航拍在窗外疑似偷拍，其後向酒店投訴獲免房租。事後，事主在網上發文不滿酒店處理手法，反而引來不少網民批評。

該名女網民在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發文，分享最近入住一間位於北角的酒店，還特意升級至海景房，形容訂房價錢和景色「絕對係咁多酒店數一數二」，亦指整體體驗非常好。

▲ 女網民最近入住北角一間酒店海景房。（「香港Staycation酒店交流谷」FB圖片）

浸浴時發現航拍機在窗外偷拍

然而在入住當晚，事主一邊浸浴一邊欣賞維港夜景時，發現窗外有紫色燈光一閃一閃，仔細一看驚覺是一部航拍機於窗外徘徊。事主立即致電酒店前台著職員跟進及報警。由於窗簾的開關按鈕與浴缸有段距離，事主只好背向窗口並用手機拍下航拍機的情況，最後航拍機徘徊約20分鐘後離去。

當時duty manager同完我講有派職員去睇住部機同報警，之後就無派過人上嚟睇下我哋嘅情況，只係喺WhatsApp講咗一次sorry同不斷重複（話）報咗警。

事主指由於肯定被航拍機拍下裸體，所以感到非常不安，遂不斷追問酒店事件的發展，之後再報警並以自己的名義備案。雖然酒店和警方有跟進及追查航拍機的下落，但最終一無所獲。而警方表示現時無法例可以立案，故事主要求翌日約見酒店經理處理事件。

▲ 事主浸浴時驚見窗外有航拍機偷拍。（「香港Staycation酒店交流谷」FB影片截圖）

事主認為酒店存在航拍隱憂

到第二天，事主發現酒店所有「corner房」的玻璃窗並無貼上反光紙，指可以將房內情況看得一清二楚。事主續指反而普通房的窗有貼上反光紙，「無諗過特登俾錢升級嘅房，佢嘅私隱保護會仲差過普通房。」

其後事主與酒店經理見面商討處理細節，獲酒店豁免房租。事主認為酒店一直存在航拍隱憂，故向酒店提出三個建議：在浴室當眼處貼上標示提醒客人洗澡時拉下窗簾；確保每個房間的玻璃窗都貼上反光紙；以及將酒店範圍設為禁飛區域。而酒店經理承諾將會開會討論事件，並接納事主的意見。

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事後，事主在網上發文分享經歷，當中表示對酒店的處理手法感到不滿：

作為一間5星級酒店，成個service quality同應變能力整體好差，其他酒店都有試過有客俾人用航拍機偷拍到，都只不過係影到個樣，無任何裸露，都即時做返個waiver同俾points。

被網民批評投訴只為「搲著數」

事主亦提醒網民入住酒店時，要注意安全和航拍私隱問題，以免同類事件再次發生，影響staycation體驗。「除非你當場親自落街追住個航拍機，仲要親自捉到個犯，如果唔係警方根本就唔會喺事後跟進，酒店方面亦做唔到啲乜。」

不過帖文一出引來不少網民大罵，批評事主顛倒是非，認為航拍機出現並不在酒店控制範圍之內，酒店毋須為此付上責任；又認為酒店在事件上已作出適當回應和盡了責任，但仍被事主公開指責，故為酒店感到不公。另外，有網民分享自己在同一酒店遇到相同經歷，「希望大家第日住呢隻房型都留意下」。

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責任編輯：王明芳