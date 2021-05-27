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【腍】關心妍+陳澤言師徒合唱新歌　CY推個人作品Jade申請紅館開騷

娛樂 13:15 2021/05/27

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關心妍、陳澤言師徒合唱新歌《腍》，CY將推個人作品，Jade入紙紅館明年開騷。

CY陳澤言跟關心妍（Jade）學唱歌已一段時間，兩人繼Music panda 節目中合作之後，終於師生合唱，與Jade Featuring 新歌《腍》的Acoustic版本於今日派台。

《腍》自推出後外界反應都相當熱烈，促成今次合唱版的誕生。當CY接到這個邀請時，坦言受寵若驚：「真是沒想過會得到Jade的邀請，尤其之前無試過同人合唱，覺得好神奇！但同時都有壓力，不過依然好開心好興奮！」

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（大會發相）

Jade就大讚學生CY，自二人早前合作過之後，就非常欣賞CY的唱功。

她表示一想到做新歌《腍》的合唱版，就馬上想起陳澤言：「CY真是唱家班，我這首歌不易唱，他入到錄音室都要練，但是他好快pick up到，原來隻歌比較適合男仔唱，他唱得好好。」

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（大會發相）

被前輩讚賞，CY開心之餘也十分謙虛：「唔好咁講啦，我覺得自己無Jade唱得咁好，我唱到好哽耳就真。不過今次真是個好好學習機會。」

陳澤言將正式踏入樂壇，繼續向唱歌事業發展，正在籌備個人第一首新歌，而派台「處男作」就給了Jade，正好為他打了下一支「強心針」打打氣。

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（大會發相）

至於Jade就透露已經入紙紅館，計劃明年於紅館舉行第三次個唱：「對上一次紅館演唱會係十年前，下年都是我入行二十周年，所以希望今次入紙成功，可以同班樂迷見下面之餘都好有意義，我自己都好期待！到時請埋CY來做嘉賓，一齊再合唱！」

CY聞言即開心表示：「好呀，我正想問，請不請我一齊唱呀？」

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（大會發相）

《腍》這首歌講述一個女子被另一半傷害後非常想報復，但最終都因為腍善而沒有實行。

Jade坦言，錄音時自己已經很投入，因為自己有過相似經歷，她就如歌中女主角一樣想過大鬧婚宴，但最終因為自己腍善，不敢反抗而不了了之。

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（大會發相）

同場加映：Gin Lee訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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