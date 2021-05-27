【抽中居屋】家人資助首期買白居二　大學生憂淪樓奴︰唔想俾層樓綁住

▲ 一名應屆大學畢業生抽中「白居二」，家人資助畀首期，可是他心大心細。

不少港人想上樓有自己安樂窩，亦有一派人不願做樓奴寧租屋。一名應屆大學畢業生抽中「白居二」，家人資助畀首期，可是他心大心細，預計畢業從事IT工作月賺2萬元，供樓就要將9成人工上繳，憂一畢業就成為樓奴，但又怕放棄白居二後難上樓，逐向網民問意見。

應屆畢業生抽中白居二

該名網民於24日（星期一）在連登討論區發帖，指自己是應屆2021年大學畢業生，他抽中了「白表居屋第二市場計劃」（白居二）而感到不知所措，直言「唔知點算好」︰

好好彩，又或者唔好彩，抽中咗白居二，依家屋企人肯幫手資助首期，但我要自己供返，唔想咁快俾層樓綁住，但唔買就驚遲啲買唔起……應該點算好？

家人付首期支持上樓

他分析及估計自己的狀況，預計畢業後從事資訊科技行業，月薪估計約2萬元，指出雖然家人付首期，但他擔心自己難以一人承受供樓的壓力，加上考慮到抽中的居屋屬二手，憂不及新樓在市場有升值的空間，而二手居屋的地區亦是他考慮的因素。

八大IT狗，遲啲份工20K，供樓就要成份糧攞哂岀嚟，（白居二）好似好多都唔平，係度諗會唔會買咗就好難甩手，市區25年以下選擇好似唔多，依家睇緊青衣，不過市區嘅話可能供都供唔起……

樓主明言抱著幸運心態去抽居屋，「都係抽下搏個機會，冇諗過會中」，當初沒有多想，而現時抽中了加上家人支持，心大心細。

冇話唔想買，係想問下大家買唔買好姐，始終見白居二限制好多，以往購買率都唔高。

網民支持頂硬上

有關帖文引起大量網民熱議，而支持及反對的意見不相伯仲，有支持上樓的網民以過來人身分指出自己現時用9成人工供緊居二，表示白居二的25年是由第一手買入開始計算，有些「貨尾樓」樓齡過25年仍可做到9成按揭，白居二跟私樓價差不多，不同在於前者不用做壓力測試。另有人建議樓主宜選九龍區，鼓勵他「頂硬上」。更多支持的留言如下︰

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網民反對︰不抵買

另一方面，有網民持相反意見，不建議樓主一時被家人俾首期的誘因而胡亂做決定，指出白居二不抵買，跟一手居差太遠。更多反對的留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳