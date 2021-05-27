【涉性侵女兒】女兒疑被父性侵斥被毀人生　指父不接受男友「好似覺得我係佢嘅嘢」

▲ 案件今（27日）於高等法院續審。(資料圖片)

49歲父親涉於親生女兒12至16歲期間，多次在家中性侵犯女兒，涉案父親被控強姦及亂倫等共7項控罪，案件今（27日）於高等法院續審。庭上播放現年17歲的女事主的錄影會面紀錄指，中三時她交了男友，被告每次看見她帶男友回家會大發雷霆，「佢接受唔到我有男朋友，話我點解要咁對佢，我唔明，好似覺得我係佢嘅嘢咁」。事主憶述曾向父親表明不會接受這種關係，更斥父親毁了她的人生，她指父親表示「呢方面有需求要解決」，並「一邊氹一邊摸」。

涉案父親報稱任職剷車司機，他被控1項猥褻侵犯另一人罪，兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、兩項強姦罪及1項亂倫罪。

庭上今播放事主於2020年3月錄取的會面紀錄，事主供稱她於初中時期首次遭父親在家中非禮，自此父親不時對她毛手毛腳，及後更將她強姦。

事主指她在中三那年交了男朋友，惟被告每次看見事主帶男友回家，都會大發雷霆，

佢接受唔到我有男朋友，話我點解要咁對佢，我唔明，好似覺得我係佢嘅嘢咁。

事主續指父親亦不喜歡她跟男性朋友外出，事主曾向父親表明不會接受這樣的關係，更斥父親毁了其人生，

但佢話好辛苦，呢方面有需求要解決，一邊氹一邊摸。

事主又稱父母在2019年中分居，她亦隨父親搬走，事主坦言她搬往跟父親同住的原因很複雜，但她在家中感到沒有人關心，亦欠缺日常生活開支，而父親則向她稱，

只要你過嚟住，留喺我身邊，我就定期每個月俾錢你。

事主坦言為了生存，於是搬往跟父親同住。事主亦指父親看來覺得她認同了兩人的關係，但事主只是為了生活費，而父親間中會問她，

係咪鍾意爸爸呀？係咪會留低陪我呀？你真係好好呀。

事主又指，後來她見到父親的時候會想嘔吐，覺得自己很骯髒，

有一部分係自己攞嚟，但我又好憎佢，我明明有拒絕佢。

事主其後不堪負面情緒，因而搬離父親的家，搬回母親家中居住。後來事主發現自己情緒崩潰，因而向朋友傾訴，並輾轉向警方揭發事件。

事主又憶述她首次遭父親強姦時，她從未發生過性行為，因此她曾反抗，但父親卻把她拉住，並稱，

我會好溫柔，你放鬆，會好開心，好舒服。

事主又供稱父親於2016年的時候曾強逼她服用避孕藥，更會每天提醒她服藥，指「你唔食你會有咗」，並提醒她不要讓母親發現，惟事主服藥約兩、三個月後便拒絕再服藥。

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記者：楊詠渝