  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星爺愛將】田啟文為入行與家人反目　成周星馳班底更落力自我增值

娛樂 15:55 2021/05/27

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

田啟文接受楊盼盼節目《盼你賞面》訪問。

「星爺愛將」田雞田啟文早於18歲時已投身電視圈，當時他在家人大力反對下，仍然堅持在演藝圈追夢，至今入行逾40年，現在已成著名綠葉演員兼出色的製作人。

田啟文近日接受由楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》訪問，講及在娛樂圈的辛酸，也提到與周星馳合作的感受。

【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造

田啟文回想入行經過的辛酸。（大會提供）

【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心

習武始知武打的辛酸

田啟文自小對娛樂圈事業充滿熱誠，少年時更為入行去學習蔡李佛拳，以為多一門手藝可以更易在娛樂圈發展。他坦言曾自覺是武林高手：「那時候在天台練習，一心以為自己得，覺得練過功夫會較易入行。但入行後，一拍動作戲便受傷，發覺做動作演員原來不太適合自己。」

他又提到動作演員的薪酬過低：「人工不足夠看醫生，每個動作演員都打至五勞七傷，所以我特別尊重動作演員，因為他們用動作去賺呢口飯。」

田雞入行初期是在麗的電視台當臨時演員，但當時家人並不支持，但他仍然堅持當全職臨時演員且離家出走。

為賺更多收入及參演機會，他主動爭取成為臨時演員公司的領班。不久更轉戰幕後，學習服裝管理、化妝、剪接、拍攝等技巧，又做場記及劇務。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】

不理家人反對堅持入行

他回想當年：「家人覺得娛樂圈不適合我，他們覺得我沒有個人之處，所以很擔心，但我硬要入，亦因為這樣與家人反面。他們曾說『到冇嘢撈你就知』，怎料不幸被講中，有一段時間真的無工開，我頂到山窮水盡、積蓄用盡，唯有去做普通工，但在見工日又收到電話請我做『看景』，看住拍攝的場景。」
 
之後，田雞又轉往電影界發展，在1994年拍攝《九品芝麻官》後開始在周星馳的電影中演出，之後漸成星爺電影班底的主要人物。

田啟文指在跟星爺工作時已居安思危。（網上圖片）

不過他卻在此時領悟居安思危的重要性，不時體會要自我增值：「做臨時演員時，有一次深刻體會是見到黑白片時代的主角淪為配角，於是我想『主角唔代表一世都係主角，會有被淘汰嘅時候』所以便開始有危機感，一定要自我增值。」

他續稱：「另一次危機感的出現，便是跟着偉大的神周星馳，那時候很多人都說跟着周星馳的田雞，但我會想『萬一佢退休唔做又會點呢？』，居安思危。」

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心
13:12 2020/07/07
【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心
【達哥逝世】吳孟達臨終一刻雙眼睜開　田啟文林子聰遺憾太遲探望
10:14 2021/03/01
【達哥逝世】吳孟達臨終一刻雙眼睜開　田啟文林子聰遺憾太遲探望
【達哥患癌】田啟文證星爺緊張吳孟達病況　周星馳主動慰問粉碎不和傳聞
17:27 2021/02/24
【達哥患癌】田啟文證星爺緊張吳孟達病況　周星馳主動慰問粉碎不和傳聞

你可能感興趣

【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心
13:12 2020/07/07
【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心
【達哥逝世】吳孟達臨終一刻雙眼睜開　田啟文林子聰遺憾太遲探望
10:14 2021/03/01
【達哥逝世】吳孟達臨終一刻雙眼睜開　田啟文林子聰遺憾太遲探望
【達哥患癌】田啟文證星爺緊張吳孟達病況　周星馳主動慰問粉碎不和傳聞
17:27 2021/02/24
【達哥患癌】田啟文證星爺緊張吳孟達病況　周星馳主動慰問粉碎不和傳聞
田啟文 周星馳 娛樂人物職業 演員 綠葉 電影 電視劇 香港開電視 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別