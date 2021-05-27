【星爺愛將】田啟文為入行與家人反目　成周星馳班底更落力自我增值

▲ 田啟文接受楊盼盼節目《盼你賞面》訪問。

「星爺愛將」田雞田啟文早於18歲時已投身電視圈，當時他在家人大力反對下，仍然堅持在演藝圈追夢，至今入行逾40年，現在已成著名綠葉演員兼出色的製作人。

田啟文近日接受由楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》訪問，講及在娛樂圈的辛酸，也提到與周星馳合作的感受。

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▲ 田啟文回想入行經過的辛酸。（大會提供）

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習武始知武打的辛酸

田啟文自小對娛樂圈事業充滿熱誠，少年時更為入行去學習蔡李佛拳，以為多一門手藝可以更易在娛樂圈發展。他坦言曾自覺是武林高手：「那時候在天台練習，一心以為自己得，覺得練過功夫會較易入行。但入行後，一拍動作戲便受傷，發覺做動作演員原來不太適合自己。」

他又提到動作演員的薪酬過低：「人工不足夠看醫生，每個動作演員都打至五勞七傷，所以我特別尊重動作演員，因為他們用動作去賺呢口飯。」

田雞入行初期是在麗的電視台當臨時演員，但當時家人並不支持，但他仍然堅持當全職臨時演員且離家出走。

為賺更多收入及參演機會，他主動爭取成為臨時演員公司的領班。不久更轉戰幕後，學習服裝管理、化妝、剪接、拍攝等技巧，又做場記及劇務。

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不理家人反對堅持入行

他回想當年：「家人覺得娛樂圈不適合我，他們覺得我沒有個人之處，所以很擔心，但我硬要入，亦因為這樣與家人反面。他們曾說『到冇嘢撈你就知』，怎料不幸被講中，有一段時間真的無工開，我頂到山窮水盡、積蓄用盡，唯有去做普通工，但在見工日又收到電話請我做『看景』，看住拍攝的場景。」



之後，田雞又轉往電影界發展，在1994年拍攝《九品芝麻官》後開始在周星馳的電影中演出，之後漸成星爺電影班底的主要人物。

▲ 田啟文指在跟星爺工作時已居安思危。（網上圖片）

不過他卻在此時領悟居安思危的重要性，不時體會要自我增值：「做臨時演員時，有一次深刻體會是見到黑白片時代的主角淪為配角，於是我想『主角唔代表一世都係主角，會有被淘汰嘅時候』所以便開始有危機感，一定要自我增值。」

他續稱：「另一次危機感的出現，便是跟着偉大的神周星馳，那時候很多人都說跟着周星馳的田雞，但我會想『萬一佢退休唔做又會點呢？』，居安思危。」

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