【星級爸媽】羅子溢強大臂彎成女兒避風港　楊茜堯：她的專屬保鑣

▲ 羅子溢跟楊茜堯的女兒愈來愈可愛。

楊茜堯與羅子溢於去年4月中「升呢」為父母，誕下了女兒「小珍珠」（羅翊心）後，這對星級父母化身為「晒娃一族」，不時於社交平台分享家庭照。

日前楊茜堯於IG貼出女兒躺於老公羅子溢臂彎上的照片，她更有感而發寫道：「風雨再大，爸爸的懷抱就是避風港」事實上羅子溢很疼錫女兒小珍珠，即使收工後多疲累，也會幫忙照顧女兒，享受親子時光，連太太楊茜堯也不禁呷醋。

楊茜堯昨日（5月26日）於IG分享女兒的新相片，只見小珍珠躺於爸爸羅子溢的肩膀上，已1歲多的小珍珠眼大大，樣子非常可愛，跟爸爸十足餅印一樣，網民更大讚小珍珠為新一代最靚星級BB。

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爸爸是最強避風港

楊茜堯也感性留言道：「風雨再大，爸爸的懷抱就是避風港 #天氣好熱 #爸爸大汗淋漓 #珍珠雖然很熱還是要抱緊爸爸 #媽媽我兩袖清風」完全表達了「女兒是爸爸前世情人」的感受。

不少圈中好友也大讚小珍珠可愛又靚女，當中陳自瑤留言說：「爸爸咁大隻，梗係俾佢享受下啦。」楊怡即回覆：「她的專屬保鑣。」

羅子溢與楊茜堯這對姊弟戀於2016年宣佈修成正果，去年4月16日楊茜堯誕下女兒羅翊心，據楊茜堯所說，由於女兒袖珍的身子彷如一粒「小珍珠」，故最後婆婆給孫女取了這名字。

有女萬事足

自從女兒出世後，羅子溢即變為暖男爸爸，每次接受媒體訪問，當說到平日和女兒的相處點滴，即忍不住展現一臉甜笑。

去年6月羅子溢忙於拍攝新劇，由於女兒「小珍珠」開始認人，每當他返到家想抱抱女兒時，女兒望著他不到幾秒就哭了，令他感到十分愧疚。

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廿四孝爸爸

羅子溢每晚放工回家，即使多麼疲憊，也會幫忙餵奶和換尿片，他曾說：「即使再污糟、那些便便再臭，我也完全不覺得有問題，還好享受整個過程，某時候連老婆也會吃醋，她說我現在只會緊張女兒了。」

他更謂曾幻想女兒將來出嫁時，其心裡會好糾結，感覺如拿走他「一忽肉」。

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說到對女兒的期望，羅子溢只希望女兒快樂健康成長。

早前他於IG貼出「小珍珠」1歲慶生照片，當中寫道：「一年前，爸爸媽媽的世界因妳而轉變，一年後，你已握着小拳頭哈哈大笑一飛沖天，爸爸媽媽祝妳永遠健康快樂，在往後的日子，願妳繼續展翅高飛，越飛越高寶貝，生日快樂。」

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