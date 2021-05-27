【StarTalk】陳凱詠推出首張專輯感興奮　Jace大頭蝦：搞到同事成日幫我執手尾

▲ 陳凱詠接受《StarTalk》主播許文軒訪問。

日前陳凱詠（Jace）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談推出首張專輯《PROCESSING》感受。Jace說：「這張唱片記載了出道至今的過程、轉變名不同的面向。」

唱片造型以綠色為主，她說：「我後知後覺，原來自己鍾意綠色都不知，公司開會時，他們好快就話我是屬於綠色。其實綠色真是好適合我，因為綠色對我來說講是個有趣的顏色，第一時間會諗到環保、自然，而我又鍾意真實，亦希望給人感覺是個有生機的人。」

另外，她認為螢光綠色予人很前衛，好難著上身的感覺：「但我就成日著綠色上身，可能令人抗拒同有鬼五馬六的感覺，所以綠色是代表我那麼極端的面向。」

▲ 陳凱詠（右）與許文軒。

新歌《I Wish》屬輕快跳舞類型，Jace說：「中學開始學跳舞，但是否好鍾意？又不算得上，甚至有段時間質疑自己，如果好鍾意跳舞，為何不是日日練習？為何自己只是去到這個Level？其實應該是不夠鍾意！」

曾教小朋友跳舞的好稱：「因為好喜歡小朋友，借他們過橋。除了教他們數拍子、拉筋、聽音樂外，還教他們操行、尊師重道。我入行後就停了教班，有時會在思考，何時才有機會在工作入面再接觸小朋友呢？」

專訪中，Jace直言要把「忘我」性格改善：「平時講嘢太大聲，情緒太高漲，會影響唱歌，這個真是要改！之前試過睇演唱會瘋狂大叫，我睇演唱會不留力，太興奮，最終搞到第二日出騷沙聲唱不到。另外，成日都不見東西，又不補妝，搞到同事成日幫我執手尾，這些大頭蝦性格我已經在改。」