【耳機實測】英國音響品牌B&W首推無線藍牙耳機　無損音色+超強降噪+15分鐘快速充電

▲ B&W首度推出真無線PI7、PI5藍牙耳機，記者為大家率先試用。（王芷瑩攝）

主打出售高階音響的Bowers & Wilkins（B&W），現在首度推出真無線PI7、PI5藍牙耳機，各位音響迷在街外都可以感受優質音樂。

這耳機售價$3,280，雖然比一般的耳機貴，但它強調即使無線使用，也不會影響音色，而且具備超強降噪功能，令用家能專注及享受音樂，記者率先為大家進行PI7藍牙耳機開箱，看看它的性能可貴之處！

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外型時尚型格

這款旗艦級PI7藍牙耳機的顏色分別有Charcoal（木炭色）或White（白色），外型有品味，不論襯托斯文上班服裝及休閒戶外打扮都適合。配件包含耳機盒、耳機、3組不同大小的耳塞、一條USB(Type C)及1條3.5mm(Type C) 線，可用作充電及配合「藍牙音訊轉發」使用。

使用方法

充電後，打開耳機盒，會發現在兩個耳機中間有一個小按鈕，接一下便可連接有藍牙的硬件，例如手機或手提電腦。如果想連接到沒有藍牙的硬件，例如CD機，可透過配備的電線連接耳機盒及相關硬件，再按耳機盒外面的大按鈕連接。

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充電盒具備「藍牙音訊轉發」

這是因為充電盒具備「藍牙音訊轉發」 (Audio Retransmission)功能，可用USB (Type C)或3.5mm耳機線將PI7的充電盒和任何播放裝置連接，之後充電盒就能無線轉發音訊到耳機發聲，即是讓耳機盒變成發射器，連本身不設無線發射的音響裝置亦都能享有藍牙無線裝置的功能及方便。

一鍵多功能

而耳機的金屬圓形外面板是也一個按鈕，一鍵可執行不同功能，例如開啟及關閉降噪功能、跳播下一首歌、回到上一首歌等等。而且任何一邊耳機作電話通話，不用再想哪一個是主聲道才拿起耳機接聽電話，十分方便。

此外，耳機亦同時支援語音操控服務、Siri、Google助理，以及可連接「Bowers & Wilkins Headhphones」耳機應用程式。

超強降噪功能

當一個人在街外想享受Me-Time的時候，往往被周圍環境騷擾，即使用了耳機開到很大聲量，都未必可蓋過乘客的聲浪。可是，使用PI7時，輕觸左邊耳機1秒，開啟降噪功能，即使不用較至極大音樂聲，也能隔阻外來環境的噪音。

每個聽筒還裝有用於降噪的三個麥克風，用家乘坐交通工具時，可輕易製這與世隔絕的Me-Time。

IP54防水規格

這耳機具有IP54防護等級，可阻止大部分灰塵入侵，也可應付輕微的水花飛濺及汗水，適合戶外工作或容易出汗的用家。不過，切記不要用水清洗或浸泡。

快速充電

作為無線耳機用家的記者不習慣常常為耳機充電，很多時在出門時發現耳機沒電，但又趕不及充電，便會改為帶有線耳機了。如果用家都有類似經歷，PI7大概可解決這問題了！

PI7充電盒兼容無線充電及快速充電，耳機續航力達4小時，配合充電盒，使用時間可高達20小時，而且只要充電15分鐘，就能聽約兩小時的音樂，絕對可應付臨急臨忙充電的情況。

音質突破傳統

耳機的性能規格是真正24-bit無線傳輸，藍牙5.0傳送標準及aptX™ Adaptive技術，左右兩邊耳機音質同樣高。

PI7內建9.2mm雙單體(Dual Hybrid Drive Units)，分別為9.2mm動圈單體以及平衡電樞單體，而且Quad amps擴音器個別獨立驅動，使用時能傳輸穩定、高品質、低延遲的無線音樂。因此，大家用來聽歌外，也可用來打機及看電影。

360 度免干擾防擾「NFMI」

PI7 亦有 360 度免干擾防擾「NFMI」(Near Field Magnetic Induction) 技術， 無論以左耳機或右耳機作為「主聲道 Master」裝置，另一邊「副聲道Slave」的耳機亦不會出現傳輸延時情況 。

藍牙及降噪功能特別優秀

坊間很多耳機都具備藍牙及降噪功能，但記者發現PI7的這兩項功能特別優秀，使用降噪功能時能有安靜的聆聽背景，同時可以保持音樂原本的音質。

當利用耳機傾電話時，可清晰接收及傳送音訊，音訊也沒有延緩，達至舒適的通話效果。

Bowers & Wilkins 專門店

中環店：香港中環都爹利街1號8樓 電話﹕2869 9916

尖沙嘴店：九龍尖沙嘴彌敦道132-134號美麗華大廈26樓2608-09室 電話﹕3472 9388

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記者：王芷瑩