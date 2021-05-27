【新冠肺炎】今為去年10月中以來首次「零確診」　官涌疫苗接種中心女護士不列確診

▲ 衞生防護中心公布最新疫情。（資料圖片）

本港疫情有緩和之勢，衞生署衞生防護中心公布，今日（27日）沒有新增確診個案，至今本港個案累計仍為11 837宗（包括11 836宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心及醫管局不設疫情記者會。翻查紀錄，上一次「零確診」為去年10月14日。

此外，中心就早前公布一宗初步確診個案涉及一名在官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士，報告最新的流行病學調查進展。衞生署公共衞生化驗服務處的分析顯示，有關的病毒樣本與SARS-CoV-2 疫苗病毒株相若，而香港大學微生物學系進一步的基因分析亦錄得相同結果。中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，中心不會將該個案列為2019冠狀病毒病個案。她的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。

本港新冠疫苗接種計劃推行至今3個月，已接種逾220萬劑疫苗，有逾127萬人接種至少一劑。根據醫管局數據，自2月26日疫苗計劃展開截至周日(23日)，合共錄得68宗住院及急症室死亡個案，曾接種新冠疫苗，較對上一星期增10人死亡；同期錄得19宗接種疫苗後流產個案，亦較對上一星期增5宗。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰