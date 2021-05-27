【潮流粧物】Valentino Beauty進軍彩粧界以色取勝　必搶小手袋造型go-clutch粉盒

▲ Valentino推出首個以品牌命名的高級訂製彩粧項目Valentino Beauty。（品牌提供）

不少殿堂級的時裝品牌早就染指彩粧界，千呼萬喚的除了去年才首度推出彩粧系列的Hermes之外，還有向來支持者眾的Valentino，亦剛宣布推出首個以品牌命名的高級訂製彩粧項目Valentino Beauty，品牌更預告即將在本港開設專門店，粉絲們、時裝精一定要留意！

▲ 唇膏的顏色非常突出。（取自 valentinobeauty IG）

一個成功的時裝品牌總能滲透我們生活的各個範疇，彩粧產品當然是不可缺的項目。有品牌算是較遲起步，好像去年才首度推出彩粧系列的Hermes，還有今年才殺入美容界的Valentino，雖然品牌剛宣布其時裝副線Red Valentino將於2023年結束，但如今見品牌繼續積極發展不同領域，明顯是要將資源放在更容易賺錢的地方。

▲ 同時可作飾物佩戴的小手袋造型go-clutch粉盒，是頭號入貨目標。（品牌提供）

當年Valentino創辦人Valentino Garavani對紅色相當迷戀，其「Valentino red」的紅色更成為品牌標記，因此今天Maison Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli也被品牌的紅色系誘發無限聯想，將高級訂製時裝和美粧結合。彩粧品提供有大量的顏色選擇，色彩正是來自品牌的高訂系列，包括套上金色鏈帶的時尚粧物go-clutch、50款色彩濃郁的rosso valentino唇膏、多達40種色調的very valentino粉底，還有多種眼粧的產品及香水，Pierpaolo Piccioli本人就表示最愛Rosso Valentino 22的色調。

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產品除了全用上「Valentino red」包裝，更有大大個金色V字標誌，與品牌的時裝配飾遙遙呼應。Valentino Beauty彩粧系列將於2021年5月31日在倫敦Selfridges美容專櫃的獨家限定店率先發售，至於本港大家就要等到8月了，而價錢尚待公布。

記者︰梁靜詩