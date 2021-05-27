【詮釋條文】經紀涉藏膠索帶罪成判監　上訴庭質疑法例條文中英文版本分歧

▲ 經紀涉藏索帶罪成判監申上訴，上訴庭押後至8月處理。經濟日報資料圖片

2019年11月民主派區議會候選人在維園進行區選聚會期間發生衝突，地產經紀被截查遭搜出48條膠索帶，經審訊後被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，判囚5個半月，經紀准保釋候上訴。上訴庭今（27日）處理上訴申請，法官質疑條文中英文版本詮釋有分歧，基於議題重要，押後案件待雙方就條文詮釋作進一步陳詞，案件排期到8月6日再處理。

上訴人陳俊傑（34歲），被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，違反《簡易程序治罪條例》第17條，控罪指他於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有一包膠索帶。

根據條例中文版本指出，任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具。

上訴一方指將援引兩個案例，認為有關案例對上訴庭有約束力，除非上訴庭認為有關案例明顯錯誤。上訴一方指，條文中就工具可分為3個類別，包括束縛人身、攻擊性武器及入侵處所或其他密閉空間的工具，而本案所涉及48條索帶並未被歸類。

上訴庭首席法官潘兆初表示，就如何詮釋第17條，認為對有關案例是否具約束力有關。潘指立法原意不會經常更改，而法庭詮釋條例以應對社會實際情況，並適用於刑事條例。

上訴庭指就第17條而言，索帶是否屬非法用途工具，而根據條文中英文詮釋出現分歧，當中的分類並不相同，法官指條文中以「頓號」作分隔，質疑上訴一方能否將條文內容所列之工具「夾硬」切割分類出來。

另外，上訴庭提及條文已剔除被告須就意圖作非法用途作解釋，有關這部分對詮釋第17條有否關連？

上訴庭指基於議題影響深遠及重要，故給予雙方時間再作進一步陳詞，將聆訊押後至8月6日再處理，上訴人續准保釋。

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記者：林育慧