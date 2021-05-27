【天氣不穩】天文台料本周日起連續7日落雨　下周二有狂風雷暴雨勢大

▲ 天氣酷熱。(陳永康攝)

踏入夏天，本港天氣炎熱。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東沿岸地區持續酷熱，亦有幾陣驟雨。明日（28日）及周六（29日）日間酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度，長洲更達36度。天文台預料，活躍的西南季候風會在周末期間為華南沿岸帶來不穩定天氣；而一道低壓槽會在下周於華南徘徊，該區有大驟雨及雷暴。料由周日（30日）起一連7日亦有驟雨雷暴，下周二（6月1日）更有狂風雷暴，市民外出時緊記帶備雨具。

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天文台表示，高空反氣旋為南海北部帶來普遍晴朗的天氣。本港今日（27日）天氣酷熱，正午時分多處地區氣溫上升至33度左右。截至下午3時，天文台錄得最高34度。天文台料今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午酷熱，吹和緩南至西南風。

天文台展望明日（28日）部分時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨；市區氣溫介乎28至33度，長洲及橫瀾島更高見36度。而周末起驟雨增多及有雷暴，料周六（29日）初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及酷熱，市區氣溫同樣介乎28至33度。

另外，下周初至中期雨勢更有時頗大。天文台料下周日（30日）起，一連七日多雲有雨，下周一（31日）至下周三（6月2日）的「顯著降雨概率」均為高，氣溫亦稍降至介乎27至31度。

下周六（6月5日）為廿四節氣中的「芒種」，即預告天氣開始炎熱。天文台料當日大致多雲，有驟雨及雷暴；氣溫則介乎27至32度，未見酷熱。

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責任編輯：洪芷晴