【好聲好戲】配音員接手前輩角色感壓力　雷碧娜+黃昕瑜+陸惠玲不怕比較【有片】

TVB節目《好聲好戲》讓觀眾認識更多配音員的日常工作，也揭開了聲演背後不為行外人知的秘密。當中任《好聲好戲》評判的著名配音員「花師奶」雷碧娜、「多啦A夢」黃昕瑜和「Keroro軍曹」陸惠玲，一起接受TOPick專訪，齊齊分享從事配音行業的點滴。

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接手前輩角色

接替資深配音員保全叔（林保全）聲演著名卡通片主角多啦A夢的黃昕瑜坦言收到通知時感到害怕：「收到老闆的電話時，他說：『日本那邊選了你。』我大叫：『下！』很驚訝！整個人也僵硬了！直到我第一次正式落場做的時候壓力真的很大，不過千萬別理會其他人說甚麼，做好自己的本份便好。」

雷碧娜贊同黃昕瑜的態度，「對，就是這樣。」

黃昕瑜指自己始終沒可能跟前輩去比較：「他實在做得太好，我自小看的經典角色──叮噹，就是這把聲音，怎麼可能取代他。但我可以創造一個全新的多啦A夢，只是屬於我自己的，而且大家看久了便漸漸地接受。」

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▲ 雷碧娜。（李家健 攝）

陸惠玲笑謂：「說起接手，我有很多都是接手的。大雄、Keroro等也是接手，很多角色都不是由我做第一代配音。即使當時在友台配《山T女福星》也是接手的，第一代是雷姐來的，我只是第二代。」雷碧娜大讚陸惠玲：「我覺得她處理得很好！」

陸惠玲補充：「沒辦法的，我經常說各聲入各耳，別人可能聽了之前那些，永遠也會先入為主。不論你怎樣配出來也是覺得你差一點，沒以前的那麼好，沒辦法的，總之我做好我自己，我覺得我對得住、配得到，配到我自己需要的便好，很難完全令所有人也認同你。」

雷碧娜指：「不需要背上包袱。」黃昕瑜說：「不是人人也喜歡的。」

▲ 陸惠玲。（李家健 攝）

粵語配音的重要性

粵語配音對一些觀眾來說是不可或缺的一部分，陸惠玲覺得粵配很重要，「雖然現時有很多人都想聽原聲，但其實我內心覺得有一班上了年紀，或是仍在家中煮飯的媽媽級，因為沒看畫面而需要聽聲。如果不配音的話，便不知道那節目說甚麼。有些老人家或視力不太好的人會很受影響，配了音便不同，可以完全投入了。」

雷碧娜指：「現代人或許會覺得原聲原味比較好，但始終有一個年齡層是很需要的。」

黃昕瑜覺得是一個選擇來的，「我可以提早在其他平台看得到，但始終配了會有一種地道的感覺。西片或韓劇、日劇也好，有時一些本地的Gag或諺語，是懂得聽日文、韓文、英文的人才懂，但如果我們轉成廣東話，再配一些地道的笑話，你才會懂得去笑。」

她續指：「融入我們的本地文化，加回這些元素，會令整件事更好看。」

▲ 黃昕瑜。（李家健 攝）

配音員最痛

聲音是配音員最重要的資產，一旦失聲便沒法開工。

陸惠玲透露：「最長那段時間試過兩星期（失聲），上不到班的，很心急的。聲音是聽不到的，變得沙啞。」雷碧娜憶述：「即使你致電回公司請假，別人也不知道你是誰，因為你沒法發聲。我試過兩次，對着鏡子問你能說話嗎？但其實是自己覺得自己能說話，別人卻是聽不到，很淒涼的。」

陸惠玲說：「當你試過很多次以後便知道是無法著急的，中醫、西醫、打針......用盡方法，甚麼也做了，但真的開不到聲就是開不到聲。反而我先生也經常說，你這樣著急也是沒用的，你休息吧！」

她感慨指：「沒法逼的，心急也沒用，只能避免不要生病。如果真的要開聲可以給我類固醇，但只能讓我那天開聲。」黃昕瑜問：「之後便會啞了嗎？」

陸惠玲回應：「開了那天以後，可能情況更壞。休息吧，因為太勞累了，可能我們從事這行最傷的就是聲帶。」黃昕瑜悲傷地說：「真的很絕望！」陸惠玲說：「萬一生病，就是聲帶生病。」

▲ （左起）雷碧娜、黃昕瑜、陸惠玲。（李家健 攝）

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記者：梁樂欣

同場加映：張炳強+袁淑珍+梁偉德訪問