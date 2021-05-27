【Siu4市集】《小薯茄》「雪櫃」真身公開露面　程人富+阿冰+童童+麗英+阿J現身見粉絲

▲ 《小薯茄》聯乘《麥田捕手假日市集》於本周周末舉行「Siu4市集」。

本地人氣網絡影片製作團隊《小薯茄》聯乘《麥田捕手假日市集》將於5月29至5月30日在D2 Place舉行「Siu4市集」，以市集形式首次與各位觀眾及粉絲見面。除了設立期間限定店外，一眾幕後及五位《小薯茄》幕前演員──程人富、阿冰、童童、麗英及阿J也會現身，相信粉絲定必十分期待。

「Siu4市集」取名源自於網絡潮語「Siu4」，取其「笑死」的諧音。《小薯茄》將於市集場內與大家分享不少搞笑「冷笑話」及「廢話語錄」，希望為香港人帶來一個「Siu4」的週末。場內亦有超過70個本地手作及文創品牌，以創意及藝術分享手藝作品。

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▲ （圖片由小薯茄提供）

《小薯茄》其中一個影片系列《雪櫃冷笑話》一直深受大眾歡迎，片中演員以輕鬆幽默手法演繹由網民投稿的「冷笑話」，大放笑彈。

市集期間，場內將會設置《雪櫃冷笑話》專區，與大家重溫多個經典的「出色冷笑話」內容，更即席設立了冷笑話投稿區，歡迎各位遊客發揮創意，分享自創「爛GAG」之餘，還有機會成為下一個《雪櫃冷笑話》影片系列的作品。

而《雪櫃冷笑話》的主角──「雪櫃」亦將於市集兩天公開與觀眾見面，想與「雪櫃」的會面便不要錯過今次的機會了。

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▲ （圖片由小薯茄提供）

市集期間，《小薯茄》更會設立期間限定店，一眾幕後及五位《小薯茄》幕前演員──程人富、阿冰、童童、麗英及阿J均會出現。

期間限定店將出售多款自家設計的特色商品，其中包括「菲林相機」、「貼紙」、「文件夾」、「磁石貼」、「黑白T恤」、「MT紙膠帶」、「口罩套」、「藝人Postcard」、「布袋」，所有商品更是獨家發售。

為免到時人數眾多引起混亂，屆時《小薯茄》期間限定店的區域將會實施人流管制措施，想進入期間限定店的遊客需於市集入口處領取號碼籌，留意現場號碼及持有有效號碼籌的人士方可進入。有關人流管制措施的詳情，請留意麥田捕手假日市集、D2 Place及小薯茄的Facebook及Instagram專頁。

▲ （圖片由小薯茄提供）

「Siu4市集」

日期：5月29至5月30日

時間：中午12時至下午九時

地點：D2 Place

同場加映：岑珈其、麥可怡專訪