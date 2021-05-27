【小一派位】統一派位結果於6月2日至3日郵遞予家長　8成8名學童獲派首三個志願

教育局今日（27日）提醒家長，2021年度小一統一派位結果將於下星期三至星期四（6月2日至3日）透過郵遞方式通知家長。本年度共有24,211名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共18,645人。在自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為88.1%。



小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，是不受學校網限制的，家長可選擇不超過三所在任何學校網的學校，餘下9成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,643人，獲派乙部學額的佔21,568人。



曾於本年1月30日或31日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將會在6月2日至3日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。倘若家長在6月4日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月5日至6日到指定的領取中心取回《小一註冊證》（屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情）。此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月2日透過電話短訊得知統一派位結果。



因應新冠肺炎疫情，為減少人群聚集及保持適當的社交距離，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月8日（星期二）或6月9日（星期三）的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。各家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月10日（星期四）上午九時至正午十二時或下午二時至四時到學校辦理相關手續。



家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。



由於新冠肺炎疫情影響香港的出入境情況，跨境學童的家長（及個別身處外地的申請兒童家長）或未能親身到獲派學校辦理註冊手續。有見及此，教育局已爲有關家長作出特別安排，讓他們可在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式向獲派學校辦理入學註冊手續。局方早前已通知所有相關申請學童的家長有關特別安排。



若有特殊情況，如子女因遷居至另一個學校網，以致原來獲派的學校與住所距離太遠，而家長決定放棄獲派的學位，則不應辦理註冊手續。在此情況下，家長可親自攜同子女的《小一註冊證》及新居地址的證明文件正、副本（例如印有家長或監護人姓名的租約、差餉單、水費單或電費單等），前往九龍觀塘偉業街二二三號宏利金融中心二樓二室教育局學位分配組辦理轉校手續。



若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取後，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，因為當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。

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如於公布派位結果期間或在註冊日期內，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台有關統一派位或小一註冊的特別安排。

有關小一派位的查詢，家長可使用教育局的二十四小時自動電話查詢服務（電話：2891 0088），聽取有關資料。家長如有個別問題，亦可於辦公時間內，以及六月五日及六日上午九時至下午四時三十分，致電教育局學位分配組查詢，電話為：2832 7610（港島及離島）、2832 7620（九龍）、2832 7635（新界西）、2832 7659（新界東）及2832 7700／2832 7740（一般查詢）。

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責任編輯：鄧凱文