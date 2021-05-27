【港區國安法】路透社：李家超致函匯豐花旗　指若處理黎智英資產可囚7年

▲ 路透社報道指，保安局局長去信匯豐及花旗銀行，警告如未獲許可處理黎智英帳戶，最高可囚7年。（資料圖片）

路透社報道指，保安局局長李家超上月向壹傳媒創辦人黎智英，滙豐和花旗銀行發信，警告若在未獲保安局局長授權許可下，處理黎智英的帳戶，最高可監禁7年及罰款。

李家超在立法會見記者時指，黎智英被控兩項危害國家安全和勾結外部勢力罪行，因此運用港區國安法賦予的權力，凍結相信與罪行相關的資產。他表示，自己有責任通知相關持份者違反指令的後果，又說，相信正常營商的人，與危害國家安全的行為，扯不上關係。

路透社今日報道指，由李家超簽署的信件，在當局凍結黎智英資產後發出，一封是寄到黎智英身處的赤柱監獄，其中提到，如果指定財產有任何交易，包括資產轉移用作抵押或轉出香港等，最高可被判囚7年及罰款，信件亦列出3間在英屬處女群島註冊的公司相關的7個銀行戶口。報道指，相同措辭的信件亦同時發至豐和花旗銀行。

保安局早前引用港區國安法，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的71.26%壹傳媒股份，及其所擁有的3間私人公司於本地銀行帳戶內的財產。路透引述資深銀行家和律師指，港府凍結黎智英資產，是首次將國安法延伸至相關銀行體系的精英階層，對銀行高層及客戶帶來風險。

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責任編輯：林曉君