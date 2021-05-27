【選舉制度】立法會三讀通過選舉條例　曾國衞稱修例推動本港民主穩步向前

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（陳永康攝）

立法會以40票贊成，2票反對下，三讀通過有關修改本港選舉制度的條例草案，並全數通過政府提出的369項修正案。兩票反對來自熱血公民的鄭松泰，以及醫學界的陳沛然。

政制及內地事務局局長曾國衞指，香港國安法成功止暴制亂後，認為今次議案將為愛國者治港提供堅實及全面的保障，又指草案通過後，政府要籌備三場重要的工作，強調各部門會通力合作，並嚴格按照已修訂的安排，確保選舉公平公正公開及有序地舉行。

他早前發言時又指，社會對修例整體反應正面，修例內容亦符合香港整體利益及實際情況，並積極回應社會關切，相信會推動本港民主穩步向前。

曾國衞重申，近年反中亂港分子，挑戰中央主權，當局有必要堵塞選舉制度的漏洞，認為新選舉制度符合香港實際情況，亦與一國兩制實踐相適應，屬於一套有香港特色的民主制度，令香港重回正軌，撥亂反正，相信今次修例，會成為香港特區全面貫徹落實「一國兩制」的里程碑。

各黨派議員在三讀發言期間，表明支持修例。經民聯梁美芬表示，香港於過去十年的繁榮穩定受挑戰，贊成通過條例堵塞選舉制度漏洞。他希望，在愛國者治港大前提底下，行政立法關係關係可以重新出發。

工聯會麥美娟亦發言代表工聯會支持有關制度通過。自由黨鍾國斌亦指，過去兩年政治不穩定，希望今日通過完善選舉制度後，政制可以趨向穩定。

新民黨主席葉劉淑儀形容，這是歷史時刻，希望條例通過後，政府可以解決迫切民生問題，亦令社會更加和諧。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李淇