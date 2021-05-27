【DSE放榜】2021年DSE即將放榜 網上講座加強親子溝通

▲ VTC即將舉行講座加強溝通。

年輕人在成長路上經歷不同考驗，其中面對香港中學文憑考試（DSE）放榜，良好的家庭關係有助他們與父母保持溝通，共同策劃升學出路。職業訓練局（VTC）將夥拍香港青年協會合辦一連兩場「停一停…聽聽子女的心聲」家長講座，讓家長深入了解多元升學出路，並認識新常態下兩代溝通的技巧，營造良好家庭氣氛，與子女攜手籌劃前路。

首場講座「非常DSE」將於6月5日（星期六）舉行，家長可選擇安坐家中或到香港專業教育學院（IVE）黃克競院校現場參與。講座由香港輔導教師協會副主席曾志滔主講，為家長提供最新升學資訊及分析數據，並分享豐富的學生輔導經驗，協助家長與子女規劃理想的發展前路。活動當日，藝人徐榮亦會分享鼓勵兒子追隨興趣發展的心路歷程，與親子相處點滴，為家長打打氣。

第二場講座「隔著螢幕傾心事？」則會於6月19日（星期六）在網上直播舉行。新常態下，不少父母與子女在家工作及學習，彼此的關係卻未必有所拉近。情緒教育專家程沛玉將於講座分享情緒管理及正向溝通技巧，她表示：「營造良好氣氛對建立溝通相當重要，家長亦要切記耐心聆聽、放下『身段』走進子女的世界，有『對等』身份才能坦誠溝通。」

「停一停…聽聽子女的心聲」家長講座2021費用全免，歡迎家長報名。有興趣人士可於網上登記或致電2836 1888查詢。

責任編輯：王明芳