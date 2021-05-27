【抗癌鬥士】女護士28歲無徵狀確診鼻咽癌3期　治療副作用滿口飛滋飲水像飲玻璃【內附口腔副作用護理法】

▲ 女護士Dorothy表示，自己28歲那年確診鼻咽癌，並無徵狀，一發現已是第三期。

癌症治療隨醫學進步推陳出新，當中包括手術、化療、放射治療（電療）、標靶治療及免疫治療等，患者多了選擇，但不容忽視治療帶來的副作用，這對患者來說亦帶來不少困擾。

以鼻咽癌為例，電療及化療常見的副作用為喉嚨潰爛、吞嚥困難甚至出現味覺改變，有患者形容：「吃飯有鐵銹味、喝水如玻璃刺喉」。



Dorothy曾是一位註冊護士，在醫院任職，2019年中確診患上鼻咽癌，她當時28歲，並無徵狀，一發現已是鼻咽癌第三期，惟患癌之前一年曾出現一件小插曲。「有一天我突然流鼻血，我是從未試過流鼻血的，情況也有點特殊，是先流一個五元硬幣大小的血塊出來，接下來是淡色的鼻涕，心感奇怪，於是向耳鼻喉專科醫生求診，照出我左鼻腔有一粒細小瘜肉，除掉後無大礙，化驗後亦無問題，囑我一年後覆診。」

▲ 鼻咽癌患者Dorothy一直抱持正面態度迎難，並鼓勵癌症病人要保持心境開朗，休息充足，讓身體恢復。（周美好攝）

怎料再覆診之時，醫生檢查整個鼻腔、鼻咽，從鼻咽鏡中照出鼻咽不平，抽組織化驗後，證實患上鼻咽癌。

整個口腔喉嚨滿布「飛滋」

接下來是連串治療，她先後接受了33次的電療療程以及3次化療，電療是每日都要到醫院進行，星期一至五，每次20-30分鐘；化療隔3星期進行一次，每次需留院兩日一夜。

鼻咽癌是頭頸癌一種，接受電療及化療後，也衍生了一些副作用，她的口腔黏膜炎非常嚴重，在口腔至喉嚨一段吞嚥位置嚴重潰爛。「你可幻想一下：平日生『飛滋』，該位置會呈白色一點，我的狀況是整個口腔和喉嚨都滿布白色『飛滋』，可想而知有幾痛，飲水時像飲玻璃般！」

還有是由於口水分泌減至幾乎無，吃的都是濕潤及流質食物。另外，她的味覺改變也嚴重，過程是味覺由正常變感覺怪味再到無味覺，完成治療後慢慢康復，情況又倒轉過來，由無味覺到感覺怪味再回復有味覺。「味覺奇怪是當我喝下蜜糖水時，竟嘗到鹹味；用鹽水潄口時，卻又完全感受不到半點鹹味。」

▲ 因為治療令味覺改變，進食前宜以鹽及梳打水漱口。（iStock圖片）

維持身體營養抗病

為紓緩不適，醫生為她處方止痛藥，她會在進食前服藥來略減口腔之痛。但由於她口腔黏膜炎達3至4級嚴重程度（最嚴重為5級），令她有兩個月完全不能進食固體食物，醫生及營養師建議她服食營養補充品。「那時是極辛苦，極力說服自己怎也要吃營養補充品、營養奶來維持體重應付治療，最擔心身體攝取不夠營養而延誤治療。」這段時間，她體重足足瘦了7kg。

口腔疼痛難耐，清新或冰凍的食物是她的救星。「這類食物對我很有幫助，我把食物都冷藏起來，涼涼的食物吞入喉嚨，會較舒服。而治療期間常感口寡乏味，吃一點清新感覺的食物都有幫助。」

她完成治療已兩年，病情穩定下來，每半年覆診一次，但鼻咽癌帶來另一長遠副作用——口乾。「我現在味覺已恢復，口水分泌則是正常人的2至3成，每次進食都要不斷飲水，乾涸食物如威化餅、餅乾或麵包是吞不到的，必要飲品輔助。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

任職護士，Dorothy見盡病人接受治療的場面，但她身份驟變病人，親身感覺到治療的副作用確十分難受。「這是一個幾好的經驗，讓我了解到平時我是照顧人的，如今我從病人角度看是不一樣的，也慶幸我有相關醫療知識，助我熬過了艱苦的治療。」

96%癌症病人有治療副作用

癌症資訊網在今年第一季，對癌症患者進行了一項名為「癌症治療副作用」的隨機抽樣問卷調查。調查結果發現從108名癌症患者，以鼻咽癌在內的頭頸癌（22人）、肺癌（22人）及乳癌（33人）所佔的人數較多。96%的癌症病人在接受治療後，都會出現不同的口腔副作用，如味覺改變、口乾、口腔疼痛、口腔有鐵銹味、體重下降和食慾減少等副作用。多種癌症治療方式中，以化療和放射治療的副作用較明顯，副作用亦視乎不同藥物或放射治療的次數和強度而定，並因人而異。

▲ 施俊健醫生指如果腫瘤比較接近口腔如鼻咽癌和咽喉癌，口腔接受放射綫的劑量自然較高，口腔黏膜炎的機會亦增加。（被訪者提供）

臨床腫瘤科專科醫生施俊健表示：「對於不少癌症病人來說，化療和電療仍然是主要的治療策略。治療成效固然重要，但因治療而引起的副作用亦絕對不能忽視，以免耽誤了患者治療的黃金期。」癌症患者在治療期間需要有強健的體魄才能戰勝病魔，若然因為治療引起的口腔副作用而未能進食或食量大減，以致身體不能獲得足夠的營養來完成治療，將會影響治療的預期效果。

味覺改變可影響整年

施俊健指出，味覺改變是頭頸癌病人接受電療後常見的副作用，原因是味蕾和唾液腺在電療期間組織被損壞，當味蕾和唾液腺受損時，副作用有機會影響病人長達至1年，有些味覺更可能無法回復到正常狀態。

他提醒癌症患者，必須攝取充足營養，別盲目戒口，讓身體有營養修復組織及提升抵抗力，方能維持健康水平面對嚴峻療程。

▲ 含著冰塊紓緩口腔疼痛。（iStock圖片）

癌症治療口腔副作用護理法

味覺改變 ＊採用不同味道的香料烹調食物。

＊利用糖平衡鹹味和苦味；或以檸檬汁和鹽，平衡甜味。

＊室溫或冷凍的食物較易入口，更容易被病人接受。

＊進食前以鹽及梳打水漱口（1茶匙鹽+1茶匙梳打+4杯水，拌勻）。

＊嘴嚼香口膠或薄荷糖。 口乾 ＊利用飲管喝水，避免接觸疼痛位置。

＊含著冰塊紓緩口腔疼痛。

記者：周美好