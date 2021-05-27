  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】社區首宗印男證於檢疫酒店被傳染　延伸10人傳播鏈全改為「輸入個案相關」

社會 16:14 2021/05/27

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

社區首宗印男證於檢疫酒店被同層傳染，延伸10人傳播鏈全改為與輸入個案相關（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日（27日）沒有新增確診個案。衞生防護中心續指，根據流行病學調查及基因排序分析結果，發現首宗流入社區的變種病毒個案，即由杜拜抵港的29歲印度男（第11643宗），與第11550及第11544宗（菲律賓抵港28歲男）個案有流行病學關連，3人均於抵港後於尖沙咀華美達華麗酒店進行檢疫。

因此，中心已將個案11643和11550的個案分類修正為與一宗輸入個案有流行病學關連；而與個案11643有流行病學關連的個案亦會修正為與輸入個案有流行病學關連，包括個案11672, 11773, 11774, 11792, 11793, 11797, 11800, 11815, 11816 和 11825。

理大本月中已揭菲律賓抵港28歲男（第11544宗）於華美達酒店傳染印裔男，詳情請看：【下一頁】

個案詳情如下：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【變種病毒】檢出帶N501Y初確菲傭早前曾赴巴基斯坦　專家均料當地感染屬復陽個案
21:20 2021/05/23
【變種病毒】檢出帶N501Y初確菲傭早前曾赴巴基斯坦　專家均料當地感染屬復陽個案
【強制檢測】中西區海濱長廊及環球商場須強檢　染N501Y變種病毒株菲傭近日曾前往
00:23 2021/05/24
【強制檢測】中西區海濱長廊及環球商場須強檢　染N501Y變種病毒株菲傭近日曾前往
【新冠肺炎】變種病毒菲傭僱主幼兒就讀民生書院幼稚園　校方暫停面授課至另行通知
14:09 2021/05/24
【新冠肺炎】變種病毒菲傭僱主幼兒就讀民生書院幼稚園　校方暫停面授課至另行通知
【新冠肺炎】新增1宗源頭不明確診個案　涉及一名染N501Y變種病毒菲傭　　
16:31 2021/05/24
【新冠肺炎】新增1宗源頭不明確診個案　涉及一名染N501Y變種病毒菲傭　　
【變種病毒】確診變種病毒46歲菲傭檢出帶有抗體　衞生防護中心指或屬輸入個案
16:43 2021/05/24
【變種病毒】確診變種病毒46歲菲傭檢出帶有抗體　衞生防護中心指或屬輸入個案
【新冠肺炎】今增2宗個案均源頭不明　包括43歲地盤工及染雙變種病毒37歲菲傭
15:37 2021/05/25
【新冠肺炎】今增2宗個案均源頭不明　包括43歲地盤工及染雙變種病毒37歲菲傭

你可能感興趣

【變種病毒】檢出帶N501Y初確菲傭早前曾赴巴基斯坦　專家均料當地感染屬復陽個案
21:20 2021/05/23
【變種病毒】檢出帶N501Y初確菲傭早前曾赴巴基斯坦　專家均料當地感染屬復陽個案
【強制檢測】中西區海濱長廊及環球商場須強檢　染N501Y變種病毒株菲傭近日曾前往
00:23 2021/05/24
【強制檢測】中西區海濱長廊及環球商場須強檢　染N501Y變種病毒株菲傭近日曾前往
【新冠肺炎】變種病毒菲傭僱主幼兒就讀民生書院幼稚園　校方暫停面授課至另行通知
14:09 2021/05/24
【新冠肺炎】變種病毒菲傭僱主幼兒就讀民生書院幼稚園　校方暫停面授課至另行通知
衞生署 編輯 疫苗氣泡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 衞生防護中心 經濟 杜拜

最高瀏覽

【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別