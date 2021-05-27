【變種病毒】社區首宗印男證於檢疫酒店被傳染　延伸10人傳播鏈全改為「輸入個案相關」

▲ 社區首宗印男證於檢疫酒店被同層傳染，延伸10人傳播鏈全改為與輸入個案相關（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日（27日）沒有新增確診個案。衞生防護中心續指，根據流行病學調查及基因排序分析結果，發現首宗流入社區的變種病毒個案，即由杜拜抵港的29歲印度男（第11643宗），與第11550及第11544宗（菲律賓抵港28歲男）個案有流行病學關連，3人均於抵港後於尖沙咀華美達華麗酒店進行檢疫。

因此，中心已將個案11643和11550的個案分類修正為與一宗輸入個案有流行病學關連；而與個案11643有流行病學關連的個案亦會修正為與輸入個案有流行病學關連，包括個案11672, 11773, 11774, 11792, 11793, 11797, 11800, 11815, 11816 和 11825。

理大本月中已揭菲律賓抵港28歲男（第11544宗）於華美達酒店傳染印裔男，詳情請看：【下一頁】

個案詳情如下：

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責任編輯：鄧凱文