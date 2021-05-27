【疫情減壓】街坊帶路見證西貢社區變遷　細說艇戶賣海鮮沿來

▲ 今次由關注西貢發展的社區組織「貢想』帶路，講講西貢的歷史變遷。

西貢在疫情下成為本地遊熱點，鹽田梓、綠蛋島、半月灣等人氣離島，都可從西貢碼頭出發，熱鬧非常。但關注西貢社區發展的組織「貢想」，其實更希望保留這裏的漁村風情，這次不妨由他們的成員之一Master講講西貢的變遷，聽故逛環保小店，周末遊也很不錯。

▲ 社區組織「貢想」的導賞員Carol（左一）及成員之一Master（左二）都是西貢街坊，間中會帶導賞團介紹這個傳統的漁鄉小鎮。(攝影︰馮柏偉)

關注西貢的社區組織「貢想」成立於2017年，其創立的宗旨是與街坊想像、思考、展望及創造西貢的未來，過去幾年間組織走訪西貢每個角落，發掘有趣的人和事。面對如潮湧的遊客，成員之一的Master苦笑街坊們其實更想要一個「寧靜的西貢」，

選這裏的地標景點，不會是遊客才去的海鮮街。近年這裏出現不少文青cafe，希望這裏不會變成另一條大南街，保持原有的漁鄉風味就好。

之前他們正有個「西貢街市研習室」的活動，在街市對出有市集、廢物再生工作坊、二手漂書站等，同時組織亦關注街市的檔口空置問題，從中帶領街坊思考如何善用這些空間。

艇戶賣海鮮 成西貢旅遊持色

事實上，隨著更多人逛超市以至網購，街市的吸引力今非昔比。Master表示，

西貢街市有30個空置檔位，雖然比起全港街市1,817個空置檔口，西貢並非最嚴重，但其位置使用可以有各種可能性，如做社區活動或展覽等，都是可考慮的方向。

之後就是導賞團，西貢市的規劃和變遷正好由「貢想」一一道來。首站正是大家熟悉的西貢碼頭，導賞員Carol也是這裏的街坊，說我們踏足的這裏正填海得來。

現在不少艇家在碼頭販賣海鮮，其實源自2003年的經濟不景，漁民小販為了生存，慢慢開始轉由賣魚至海產乾貨，現在這裏已成為西貢的旅遊持色。 2016年食環署及民政事務器這裏列為『阻街黑點』，雖然後來略有放寬， 但政策上仍是犯法，現算是經營上的灰色地帶。其實反思一下，西貢街市的空置檔位，又可否重新招租讓他們擺檔？

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東壩防波石 水上人遷居西貢掌故

接著，我們就轉入萬年街，當中的一個防波石最為吸睛，原來背後亦有段故。

70年代港英政府為解決水荒而興建萬宜水庫，這就是其中一塊防波石，以減少海浪的衝擊，東壩就有7,000多件。 這個大型工程，令原東壩一帶的艇戶要『上岸』搬到西貢市居住，這裏一帶的樓都是興建出來，賠償讓他們入住的，70年代初一戶艇家只付約6,000元就可買一個單位。

回到「貢想」今次關注的街巿空置問題，他們說昔日新界小販擺賣的墟市，多集中在廟宇附近，如大埔墟的文武廟。

▲ 沿西貢碼頭一帶的樓宇，據導賞員所言是70年代;初為安置因興建萬宜水庫而受影響的水上居民而起的。(攝影︰馮柏偉)

▲ 這塊防波石出自萬宜水庫東壩，放在西貢碼頭也很有代表性。(攝影︰馮柏偉)

西貢墟內的商業活動主要在漁市場和大街碼頭一帶，昔日的漁市場正是今天西貢魚類批發市場的位置，

它早於戰前已存在，漁獲統一賣買處理的制度，始見於日軍佔領期間，目的是控制食物配給，至1960年代政府才正式成立西貢漁類批發市場 。 漁民零晨兩點開始會將漁獲先運到漁市場，以公秤稱漁獲，如要將魚運到出九龍或香港島，他們就會將一籮籮的漁獲推到天后廟前的停車坪，賣給市區入來西貢買魚的買手。

西貢舊墟 昔日外島居民補給站

而漁市場旁正是昔日的西貢舊墟，包括正街、市場街、德隆後街、西橫卷等一帶範圍，也曾是西貢最旺的地方，Carol說︰

大家都知西貢對出有不少外島如滘西洲、鹽田梓等，60至70年代的島民，會乘小艇來這裏補給物資，故舊墟上有不少糧油雜貨舖、小型電器維修站、生活用品店、中藥店等。但到1985年宜春街這街市落成，墟內的商戶也遷入街市內。

翻查80年代「入戶」街市的商舖多達300多個，但到2021年隨著超市及網購盛行，加上街市設備的老化，失去了昔日的朝氣和活力，如何帶動人流而善用空間，正是「貢想」的關注點之一。

支持裸買 環保小店「點籽」

導賞團行程中，還行經這間小店「點籽」 ，為蚊型的環保摩登雜貨舖，為西貢街坊提供生活所需，包括糧油雜貨、家居清潔、個人護理等產品，售買的貨以環保有機、公平貿易為概念，如一樽樽的Dr. Bronner's 洗頭水、沐浴液、有機皂液等擺著，剛好Carol帶同膠樽來「裸買」，100g由$20起，以減少不必要的包裝，為身體和地球盡一分力。

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另外，也有意大利出品以回收紙製造的Grazie Natural紙巾餐巾、可降解的保鮮紙、環保餐具等，「同場加映」還有香港的鏡記麵食，為灣仔太和街的老字號，包括有菠菜麵及蕃茄麵等，以行動支持本地製作。

記者︰馮柏偉

