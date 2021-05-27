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【李明蔚設靈】生命鬥士李明蔚安息禮　林淑敏馬浚偉送好友最後一程

娛樂 16:32 2021/05/27

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粉紅色花送李明蔚最後一程，病友林淑敏哀傷憶故友：「佢好堅毅！」

女歌手李明蔚（Sarena）抗癌9年，可惜最終不敵癌魔，在今年5月4日離世，終年31歲。李明蔚安息禮在今日（5月27日）在尖沙咀聖安德烈堂舉行，儀式在下午2時進行，靈柩在下午約1時半運抵禮堂。

家人亦有製作特刊悼念李明蔚內，有薜家燕、張衛健、古巨基、謝安琪、王苑之等藝人留言悼念李明蔚，古天樂、周慧敏、李蘊等圈中好友送上花圈、花牌致哀。

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以粉紅色作佈置

據悉，Sarena遺願表示：「我要喪禮布置得好靚啊！好似一個婚禮咁靚啊！」

家人圓滿她的最後心願，現場以李明蔚生前最喜愛的粉紅色花圈佈置，靈柩亦選用她生前最喜歡的粉紅色，教堂中央放置李明蔚長曲髮、頭戴花飾並微笑的漂亮照片作遺照。

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一生勇敢堅毅

一直視李明蔚如親妹的馬浚偉今日一早已抵達教堂幫忙打點一切，並在場唱詩歌，以及唱出Sarena的歌曲《交換愛情》送別好友。「大小姐」林淑敏、麥貝夷等藝人分別到教堂弔唁。

曾患癌的林淑敏不禁雙眼泛紅地回想說，與李明蔚是病友並形容對方：「她好勇敢、好堅毅。」回憶二人認識的經過說：「第一次見面是病友聚餐，見她那麼年輕，以為是陪家人來，之後才知她是其中一份子，她好靚。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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