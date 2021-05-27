【直資中學】港大同學會書院曾誕DSE狀元　南區直資名校開辦戲劇課

▲ 港大同學會書院是位於南區的直資中學，曾誕生DSE狀元。（香港經濟日報資料圖片）

位於南區的直資中學港大同學會書院於2006年創校，與位於東區的港大同學會小學結龍，提供12年中小學連貫課程。港大同學會書院學生在公開試成績出眾，過往曾誕生中學文憑試（DSE）狀元，成為近年備受矚目的直資「新星」。

疫情下網上教學具成效

去年初新冠肺炎爆發，全港學校停止面授課程。港大同學會書院校長陳馨曾接受《香港經濟日報》訪問指出，該校學生能跟足平日課表進行網上學習，而網上教學推行成功，即使停課對學校的教學進度亦影響不大。

當時學校除戲劇課外，大部分課堂都改以網上教學，即使體育課也由原本教打籃球，改為分析籃球賽，而學生可按指示在家做簡單伸展動作，音樂課則改為無音樂伴奏（A cappella）所有聲部，製成短片交功課。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

出產DSE狀元擬辦IB課程

2015年，港大同學會書院首次在DSE誕生一男一女7科5**狀元，去年亦出產了一男一女6科5**榜眼。不少畢業生升讀本地及國際頂尖學府，例如牛津及劍橋大學。據知校方考慮在DSE外，開辦國際文憑大學預科課程（IBDP），讓學生有另一選擇。

據《中學概覽》資料顯示，港大同學會書院校舍在黃竹坑南風道，以英語教學為主，除了中國語文、中國歷史及中國文學科外，其他學科均以英語教學。初中中文科以普通話授課，高中中文科則以粵語授課。在一般學科外，還設有戲劇、資訊及通訊科技科，2021-2022年度擬開設初中中文戲劇課。

書院將於2021-2022年度開辦6班中一，約有200個學額，扣除預留給港大同學會小學一條龍的學額後，約招收50至60名外校生。中一至中六學費由$39,326至$44,944不等。

▲ 港大同學會書院學生在公開試成績出眾。（中學概覽圖片）

與港大同學會小學一條龍

該校與東區的直資小學港大同學會小學一條龍，以中小學12年課程為框架。學校重視探究與解難的學習策略，透過多元化教學，激發學生的批判思維和探索精神。同時，設有稱為「DEAR」（Drop Everything And Read）的閱讀課，鼓勵學生中英文廣泛閱讀，並為學生提供70多種延展教學活動。

港大同學會書院的收生準則為，學業成績及面試表現各佔40%、其他學習經歷及成就佔15%，至於其他如兄弟姐妹就讀於港大同學會書院/小學則佔5%。2021/22年度中二至中四入學插班申請已於上周截止，申請人需參加5月29日於學校進行的筆試，而合資格者將獲邀參與面試。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳