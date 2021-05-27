【毒蟲來襲】隱翅蟲飛到臉上「媽媽拍打」　幼女驚現5cm紅印皮膚潰爛險毀容

▲ 杭州一名媽媽一手拍掉女兒臉上的蟲子後，皮膚遺下有毒汁液，險令女兒毀容。

夏天多蚊蟲出沒，但切勿胡亂拍打！內地杭州一名媽媽日前幫幼女洗臉時，突然飛來一隻蟲子停在女兒臉上，媽媽沒想太多就一手將蟲子拍掉，豈料引致女兒的臉上留有長達5厘米的紅印，更急速發炎致皮膚潰爛，險令女兒毀容。

據內地《杭州日報》報道，姓周的媽媽日前為3歲女兒晨晨（化名）洗臉時，見到一隻蟲子飛來，停留在女兒右臉頰上，媽媽順手一下拍掉蟲子。至女兒上床睡覺時，她卻開始哭鬧，媽媽趕往查看時，發現女兒臉上竟出現一條約5厘米的條狀紅印。

媽媽見狀為女兒塗藥膏，並哄女兒睡覺，怎料隔天醒來，媽媽發現女兒臉上的紅印愈來愈明顯，且臉頰和眼睛周圍都腫起來，媽媽緊急帶女兒到醫院皮膚科求診。經醫生診斷後，相信是皮膚接觸到隱翅蟲的毒液引致急性皮炎，媽媽此時才想起，自己拍掉的蟲子原來是罪魁禍首。

醫生解釋，通常隱翅蟲爬到皮膚表面是沒事的，但若果被拍打、揉搓或壓碎，其體內的毒素就會沾到皮膚上，以致皮膚出現水腫性紅斑、丘疹、水皰或膿皰，嚴重更可致大面積皮膚組織壞死。

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醫生︰相等二級化學反應灼傷

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔曾接受TOPick訪問時指出，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，人的皮膚接觸到這些毒液後，會受到相當於二級化學反應的灼傷，如出現過敏反應未有適當處理，會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛，整個過程在10分鐘內完全經歷。

若不慎被隱翅蟲汁液觸碰到，侯鈞翔醫生建議應立即沖水，或用番梘水徹底沖洗隱翅蟲汁液，如感刺痛，可在患處進行敷冰降溫減痛。如皮膚發炎起水泡，應盡快求醫。

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專家建議用物件輕輕掃走

香港蟲害管理學會主席陳澤森也曾向TOPick解說隱翅蟲，指其活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋。牠之所以名叫「隱翅蟲」，是因其翅膀隱藏不見，亦因其翅膀細小，飛翔能力不高。

隱翅蟲在香港並不常見，較多出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。陳澤森強調，如遇隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，以免釋出毒液，建議可用物件如扇、筆等將牠掃走，或用殺蟲水把牠殺死。

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責任編輯︰王明芳