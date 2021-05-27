【職安真漢子】酷熱下堅守防疫戴好口罩　地盤工人路邊吃飯慘遭白領學生歧視

▲ 雖然台灣地盤工人未能在家工作，但堅守防疫在戶外大熱天戴好口罩。

台灣的疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日（27）公布新增401宗本土個案，現時全台發布3級警戒，企業公司推行在家工作，學校改以網上教學。可是，對於一眾職安真漢子，他們不可能在家工作，為了生計，不得不在疫情兼酷熱天氣下在戶外工作。有地盤工人在網上分享感受，希望上班族及學生等人不要歧視他們。

酷熱下堅守防疫戴好口罩

在疫情下，台灣有名建築行業的地盤工頭感受至深，於25日（星期二）在facebook群組「爆怨2公社」發帖，指工人不可能在家工作，酷熱下堅守防疫戴好口罩，加上餐廳堂食禁令，他們在中午時，不得不除口罩快快在工地或路邊吃飯，辛苦是難以言喻，有時引來路人的側目，感覺不好受。

▲ 台灣地盤工人工作時戴好口罩。（圖片︰爆怨2公社）

社會大眾或認為工人是社會最底層的職業，不時被世俗眼光認定是讀不成書、曾做壞事等。可是，現時台灣疫情嚴峻緊張，工人也是台灣的一份子，都會一樣做好防疫，他希望其他人包括學生、白領體諒。

身為學生的你們可以改為居家線上教學繼續求學，而我們出外工作也會擔心啊！為了養家活口求生存不是嗎？不可能改為居家線上做工這種卡通劇情吧？

在路邊匆匆扒飯用膳

他又指在炙熱日曬的天氣下，工人堅持帶著口罩。另外，由於他們大多沒有辦公室，有時難免在戶外除下一會兒口罩。

這裏必需跟你們說聲：抱歉！我們沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯，為了盡量減少感染機率，匆匆扒上幾口飯後，趕緊的戴上口罩午睡。

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盼學生白領體諒工人苦況

除了以上，他解釋地盤工跟大眾沒有不同，一樣會好好戴著口罩上班，吃飯或喝水除口罩也保持該有的社交距離。

如果你是上班族，可以給我們多一點包容嗎？或許你們舒適的上班環境曾是我們工作的地點！如果你身為學生，可以給我們一點友善的態度嗎？或許你舒適的上課環境，那麼一磚一瓦是我們微小的力量。

工人們當然也想有個陰涼遮蔽處、舒服的桌椅去吃飯盒便當，事實是工人大多席地而坐，在塵土飛揚的環境吃飯，「便當裡的食物也許還伴點泥沙調味呢」。

我們也只是為了生活打拼，穿著髒的衣服、戴著醫療的口罩、賺著辛苦的錢、扛起座山的男人。

網友大讚職安真漢子

有關貼文引起熱烈迴響，網友紛紛留言大讚一眾職安真漢子，指出職業不分貴賤，只要肯努力，沒有人是最底層，而且沒有工人建築樓房，大家現時何來能安在家中避疫，亦有其他工人分享感受。更多留言點擊下圖︰

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責任編輯：王明芳