【屯馬綫】天水圍及兆康之間研建洪水橋站　政府邀請港鐵規劃設計料2030年落成

▲ 港鐵西鐵綫（日後稱屯馬綫）途經洪水橋新發展區一帶。（資料圖片）

政府今（27日）公布，行政長官會同行政會議，已批准政府邀請港鐵開展洪水橋站的詳細規劃及設計，預計2024年動工，2030年竣工，配合洪水橋／厦村新發展區計劃。

洪水橋站是《鐵路發展策略2014》擬議7個鐵路方案之一，位於現時西鐵綫天水圍站與兆康站之間，主要照顧日後洪水橋／厦村新發展區的運輸需求。

洪水橋／厦村新發展區全面發展後，可容納人口約為21.8萬，當中新增人口17.6萬，新增職位15萬個。洪水橋站將可為當區選用鐵路外出的居民提供便利，減少所需時間。

運輸及房屋局發言人說，現時在繁忙時段由未來新發展區的市中心，往天水圍站需時約24分鐘；往兆康站則需時約20分鐘。興建洪水橋站後，由市中心經鐵路往該兩個站預計只需約4分鐘。

政府估計洪水橋站在50年的營運期內，可為公眾節省合共約3.14億小時。洪水橋站的經濟效益，包括上述節省的時間價值，估計約為550億元。政府已邀請港鐵公司開展洪水橋站的詳細規劃及設計，並將與港鐵公司協商項目的財務安排。

港鐵公司稱，歡迎政府邀請展開洪水橋站項目的詳細規劃和設計工作，港鐵將隨即展開詳細規劃和設計的顧問招標工作。

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責任編輯：吳卓峰