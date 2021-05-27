特首戰提早開打　張志剛為CY護航︰倘再選是責任所在

▲ 張志剛認為，梁振英若再次參選特首，都是責任所在，不得不選。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席梁振英近期多次發表疑似政綱，為明年3月的特首選舉添氣氛。與CY友好的一國兩制研究中心總裁張志剛，今日更撰文，稱CY若真的參選，「亦不過責任所在，不得不選！」

張志剛表明，CY近年已有新角色、新任務，投入全國層次工作，擁14億人口的中國，才是CY的工作和服務舞台，倘CY再出任多一次特首，在追求名位上是沒有任何進益，真的要選，亦不過責任所在。

CY早前提出改劃效野公園邊陲，被坊間認為是發表競選政綱。林鄭同日也有出招，宣布收回3幅地皮，去建1,600戶資助房屋。不過，張志剛就嘲是「小菜一碟」，因CY提出的計劃有約2萬個單位。

另外，特首林鄭月娥周二被問起CY的言論時，卻以意見領袖（KOL）不點名形容CY，不逐一回應。張志剛就稱，掌權的政治人物，「兼聽則明，偏信則暗」，又形容CY是「全香港媒體和幾十萬市民都必追蹤」，特首卻不屑一顧，不知她會將市民聲音置於何地。

對於港府早前在6小時內，接連更改「回港易」安排，張志剛認為機制完全失效，而特首作為防疫第一責任人，是不可能置之不理，質疑林鄭的角色，「是忙着介紹所謂『智能監獄』，還是忙着在香港電台錄影和選委對談？」

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