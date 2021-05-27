【選舉制度】梁君彥：相信議會可繼續有不同聲音　建制派稱日後立法會組成更具代表性

▲ 建制派認為，日後的選委會及立法會更具廣泛代表性。（李淇攝）

立法會在建制派全體贊成下，三讀通過完善選舉制度條例。立法會主席梁君彥於會後見記者時形容，今日是香港重要的歷史時刻，相信通過後會為香港政制帶來重要發展。

他又提到，今次修例時間緊迫，多得相關委員會讓法案於有效時間充分審議，同時亦提出不少建設性建議。

對於未來會否遊說民主派參選，梁君彥表示，呼籲所有志在香港做事的市民，包括任何人，積極參與未來的多場選舉，令一國兩制行穩致遠。他亦深信，未來立法會有不同聲音代表市民發聲。

被問到市民對今次政制改革反應不大，他認為，建制派同事早前已在街站拿到200幾萬聯署支持，相信民意是非常清楚。

全體建制派立法會議員亦發表聲明，認為完善選舉制度法例通過後，選舉委員會及立法會的組成更具廣泛代表性，能全面均衡本港的政治亂象，防止反中亂港分子進入特區權力架構。

建制派班長廖長江表示，法例通過後將有三場重要選舉，包括選舉委員會選舉，立法會選舉，及明年的行政長官選舉，希望特區政府做好相關的籌備工作，並向公眾廣泛宣傳新的選舉安排，確保選舉順利進行。

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記者：李淇