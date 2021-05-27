  • 32°C
香港時間 : 2021527日 (週四) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】梁君彥：相信議會可繼續有不同聲音　建制派稱日後立法會組成更具代表性

政治 16:53 2021/05/27

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

建制派認為，日後的選委會及立法會更具廣泛代表性。（李淇攝）

立法會在建制派全體贊成下，三讀通過完善選舉制度條例。立法會主席梁君彥於會後見記者時形容，今日是香港重要的歷史時刻，相信通過後會為香港政制帶來重要發展。

他又提到，今次修例時間緊迫，多得相關委員會讓法案於有效時間充分審議，同時亦提出不少建設性建議。

對於未來會否遊說民主派參選，梁君彥表示，呼籲所有志在香港做事的市民，包括任何人，積極參與未來的多場選舉，令一國兩制行穩致遠。他亦深信，未來立法會有不同聲音代表市民發聲。

被問到市民對今次政制改革反應不大，他認為，建制派同事早前已在街站拿到200幾萬聯署支持，相信民意是非常清楚。

全體建制派立法會議員亦發表聲明，認為完善選舉制度法例通過後，選舉委員會及立法會的組成更具廣泛代表性，能全面均衡本港的政治亂象，防止反中亂港分子進入特區權力架構。

建制派班長廖長江表示，法例通過後將有三場重要選舉，包括選舉委員會選舉，立法會選舉，及明年的行政長官選舉，希望特區政府做好相關的籌備工作，並向公眾廣泛宣傳新的選舉安排，確保選舉順利進行。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李淇

相關文章

【再出發一周年】董建華指好的時刻正來臨　梁振英：香港更有條件再出發
16:33 2021/05/24
【再出發一周年】董建華指好的時刻正來臨　梁振英：香港更有條件再出發
【選舉制度】倡為立法會參選者設客觀標準　葉劉：議員不能單靠金句、鬧官員
16:30 2021/05/26
【選舉制度】倡為立法會參選者設客觀標準　葉劉：議員不能單靠金句、鬧官員
【選舉制度】立法會三讀通過選舉條例　曾國衞稱修例推動本港民主穩步向前
今日 16:07
【選舉制度】立法會三讀通過選舉條例　曾國衞稱修例推動本港民主穩步向前

你可能感興趣

【再出發一周年】董建華指好的時刻正來臨　梁振英：香港更有條件再出發
16:33 2021/05/24
【再出發一周年】董建華指好的時刻正來臨　梁振英：香港更有條件再出發
【選舉制度】倡為立法會參選者設客觀標準　葉劉：議員不能單靠金句、鬧官員
16:30 2021/05/26
【選舉制度】倡為立法會參選者設客觀標準　葉劉：議員不能單靠金句、鬧官員
【選舉制度】立法會三讀通過選舉條例　曾國衞稱修例推動本港民主穩步向前
今日 16:07
【選舉制度】立法會三讀通過選舉條例　曾國衞稱修例推動本港民主穩步向前
完善選舉制度 選舉委員會 選舉 政治 廖長江 梁君彥 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別