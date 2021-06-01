【直資中學】全港首間大學附屬「一條龍」學校　王錦輝中小學提供DSE及英國GCEAL課程

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，是全港首間大學附屬「一條龍」直資學校。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於2006年創校，是全港第一間由大學開辦的附屬學校。雖然創校時間較短，但學校實行小班教學，並著重學生的「全人發展」。學校除了提供DSE課程，學生亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程（GCE A-level），因此深受家長歡迎。

▲ 學校強調培養學生「兩文三能」。（校網圖片）

培養學生「兩文三能」

位於沙田石門的王錦輝中小學，是「一條龍」直資男女校，附屬小學同名。學校為基督教，辦學宗旨秉承香港浸會大學的教育使命：結合中西文化，發展學生潛質，同時強調培養學生三能，即英文、中文及資訊科技應用能力。

根據中學概覽資料，學校推行小班教學，中一至中六每級設有5班。學校主要以英語為教學語言，中國語文科則以普通話教授。該校率先採用全面電子教學，結合科學、技術、工程、藝術及數學的STEAM課程獨立成科，訓練學生的思維和解難能力。王錦輝中小學出產不少精英學生，曾有學生獲英國牛津大學電腦科學系有條件取錄。

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▲ 學校推行STEAM課程。（校網圖片）

申請入讀中一須經過兩輪面試

王錦輝中小學屬一條龍直資校，根據校網資料，直屬小學的小六學生如符合升級標準，會直接升讀七年級（中一），其餘學位則公開接受申請。在學位分配方面，沙田區的學生最多佔公開學位的15%，其餘地區則不受限制。據中學概覽的資料顯示，王錦輝中小學在2021/22學年，提供給外校生中一入學申請名額約為35個。

學生在申請入讀中一時要經過兩輪面試，首輪面試將分別以小組及個人形式進行。校方會考慮學生的學術表現、操行、課外活動及獎項（50%），以及面試表現包括中英文溝通能力、數學推理、邏輯思維和常識及態度（50%）。

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高中設英國GCE A-level課程助海外升學

除了提供本地新高中DSE課程，學校亦在高中（中五及中六）開設英國普通教育文憑高級程度（GCE AL/IAL）國際課程，助學生報讀世界各地的大學。根據校網資料，本地課程全年學費為$38,980，而國際課程（GCE A-level）全年學費（中五至中六）為$41,600。

▲ 位於沙田石門的校舍佔地一萬二千平方米，中小學相連。（校網圖片）

特大校舍佔地約12000平方米

學校的校舍位於沙田石門安睦里6號，佔地面積約12000平方米。除了一般的禮堂、演講廳，學校更設有玻璃天幕中庭廣場、空中花園、溫室、百草園、風力發電裝置、攀石場、STEAM教室、學生發展中心及瀕危物種博物館等。

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責任編輯：王明芳