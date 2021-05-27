【選舉制度】陳茂波：新選舉制度下有望早日處理土地房屋等深層次問題

▲ 陳茂波表示，港府將全力以赴做好新選舉制度的實施工作。（陳茂波FB圖片）

立法會下午通過《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，財政司司長陳茂波形容是香港特區發展的里程碑。他表示，港區國安法和完善選舉制度這兩項重要舉措，讓香港能重回社會安全、政治穩定、守法有序的發展軌道。

陳茂波在社交平台撰文指，過去近十年，香港的政治爭拗不斷，議會內耗空轉日趨嚴重，大大阻礙政府的施政效率。他續指，香港的營商和投資環境受到損害，令本港和外國企業對增加在港投資感到猶豫。「這令得到祖國強大支持、正處另一個發展黃金期的香港，談發展變得舉步為艱。」

陳茂波相信，在新選舉制度下，「行政主導」的政治體制得以加強落實，政府的治理效能得以提高，一些深層次的問題，例如土地房屋有望早日得到更有效的處理；政府也有更大空間，為香港如何更好地融入國家發展大局、如何更好發展經濟、改善民生，作長遠考慮和及早籌謀。同時，香港的政治發展重回正軌，減少極端的政治爭拗和攻擊，亦有利吸納更多有識之士投身公職、服務香港。他強調，特區政府將全力以赴做好新選舉制度的實施工作。

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責任編輯：林曉君