【六四集會】李家超：六四遊行及集會屬未經批准的集結　呼籲市民切勿參與

▲ 保安局局長李家超表示，今年的六四集會及遊行都是未經批准的集結。（資料圖片）

警方今就支聯會早前入紙申請的六四集會及遊行，發出反對通知書。保安局局長李家超表示，有關活動都是未經批准的集結，任何人參與的話即屬違法，他呼籲市民不要以身試法，嘗試挑戰限聚令、公安條例及港區國安法，強調警方會嚴肅根據法律處理。

就警方向支聯會兩項活動發出反對通知書，李家超指出，警方是根據按公安條例、實際情況、公共安全及公共秩序等因素，作出有關決定。被問及參與六四集會或遊行是否違反港區國安法，李家超指，不會個別討論某個行為會否違反某項法律，但根據港區國安法，任何人以非法手段破壞或推翻中國憲法下的根本制度，即屬顛覆國家政權罪，指市民要為自己的行為負責，港府面對涉及港區國安法的行為，會嚴肅處理。

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記者：尹櫻霖