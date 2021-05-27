【裸照勒索】兩男涉裸照及影片勒索女子200萬　事主供稱擔心影響工作前途

▲ 兩男涉以裸照及影片勒索女子200萬，案件今於區域法院開審。經濟日報資料圖片

兩名男子涉以性交片段勒索片中女子200萬元，兩人同被控一項勒索罪，其中一人被控欺詐罪，兩人否認控罪，案件今(28日)於區域法院開審。法官就本案頒令傳媒不得報導任何可識別為事主身分的資料，包括其職業、與被告的關係等，以避免司法公正受損害的實質風險。事主X 供稱涉案片段於多年前拍攝，坦言想不到有人會以這些材料勒索她。

兩名被告匿名，分別為代號W.Y.L.M 及K.D.D.H.，兩人被控於2019年7月31日至2020年1月2日期間在香港，以恫嚇方式不當地要求X交出200萬港元。W.Y.L.M另被控1項欺詐罪，控罪指他於相同日期內，向X虛假地表示，會就在任何外置儲存裝置的全部涉案資料，提供刪除的證據，並不會保留，任何涉案材料，意圖欺詐而誘使X交出200萬港元。

案件今開審，控方傳召事主X作供，法庭職員以屏封包圍證人席，犯人欄外亦貼滿紙張，令公眾及被告不能看見事主。

X在庭上供稱，2019年收到由次被告寄出的電郵，她指覺得被威脅，感到非常害怕，害怕身邊的人及公眾知悉事件，影響工作前途。X曾在透過電郵向次被告要求取得該些影片及相片。X在同年8月收到首被告發送給她，在多年前拍下的1段影片及3張相片。X稱曾著首被告刪除，她坦言想不到有人會以這些材料勒索她。

X供稱向律師尋求協助，及後收到次被告的電郵，指次被告難以保證該影片及照片，不會像2008年陳冠希淫照事件般，意外地公開。X取得影片及照片後，將重要部位打格，儲存在外置記憶體並內交給警方。

雙方同意案情指出次被告擁有法律學位，代表X的律師與兩名被告於2020年1月2日會面時，兩名被告隨即被捕。另外，事主曾就事件向法庭申請禁制令，案件明(29日)續訊。

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記者：陳卓欣