【直資中學】「狀元搖籃」聖保羅男女中學　推行師友計劃廿載栽培各界人才

▲ 聖保羅男女中學屬本地頂尖中學。（資料圖片）

位於中西區的傳統直資名校聖保羅男女中學，可謂「狀元搖籃」，過往9屆DSE共誕生15名狀元，數量冠絕全港。學校以學風嚴謹見稱，着重培育人才，推出師友計劃已達廿載，一眾事業有成的校友利用人脈資源，助師弟妹規劃人生前程。

建校百年人才輩出

聖保羅男女中學於1915年創立，原為「聖保羅女書院」，是香港第一所規定學生必須穿着校服上課的學校；二戰後兼收男女生，成為本地第一所男女子中學。聖保羅男女中學屬頂尖名校，人才輩出，校友包括終審法院前首席法官李國能、香港中文大學前校長劉遵義、前公民黨主席余若薇等。

根據中學概覽資料，聖保羅男女中學全校教師總人數為134人，每級設6班，以英文為教學語言，中一至中三採用普通話教授中國語文。學校透過閱讀計劃和中英文科的增潤課程，如演講、辯論、戲劇等，提升學生「兩文三語」的能力。

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推行師友計劃廿載

學校培育學生成為未來的領導人才，不少事業有成的校友，即使畢業十數年，仍然時刻記掛中學，更積極照顧師弟妹，傳承學校教育使命。該校推行師友計劃已達20年，集合舊生的人脈及凝聚力，幫助師弟妹計劃人生路。

據TOPick早前報道，參與計劃的中五學生可按升學、興趣等要求，配對有相應專長的校友，如負責醫科的校友——港大內科學系臨床教授孔繁毅、負責商科的校友——基匯資本執行合夥人兼資本市場部主管吳燕安等，提供為期一年的輔導計劃。計劃亦會安排至少6次活動，包括職業日、企業參觀日、面試技巧工作坊等，提供最新行業資訊。

屬「一條龍」學校

聖保羅男女中學為「一條龍」學校，就讀聖保羅男女中學附屬小學的小六學生，只要學業及品德達到一定水平，便可升讀中學。學校不參加中學學位分配辦法的統一派位，據學校網頁，該校2021/22年度提供約100個中一學額申請。有經濟需要的學生，可透過「學校提名（助學）計劃」申請入學，一經取錄可獲全年學費100%減免。此外，學生若具國際或地區認可的音樂或運動才藝，將獲優先考慮。

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提供DSE及IB課程

為配合學生不同學習志向，該校開設香港中學文憑（DSE）及國際文憑（IB）雙軌課程。學費方面，2020/21學年學費為每年$64,500，國際文憑課程學費為每年$96,500。

聖保羅男女中學校舍位於香港麥當勞道33號，有多項設施包括教堂、禮堂、圖書館、校園電視室、體育館及籃球場等。此外，學校亦設有舍堂，提供79個宿位，供海外生住宿，讓本地及國際學生進行文化交流。

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責任編輯：王明芳