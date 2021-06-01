  • 26°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】

娛樂 16:48 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

劉佩玥在TVB劇《逆天奇案》演泰國華僑尤麗。

劉佩玥（Moon）在TVB劇《逆天奇案》演泰國華僑尤麗，因為得罪泰國的黑幫成落難到香港。因為今次角色有別於過住的戲路，所以劉佩玥接受TOPick專訪時坦言，收到《逆天奇案》的劇本時感到驚喜。

這次拍攝要到泰國取景，也是Moon入行8年以來首次出埠拍劇，亦是疫情前最後一次出境：「今次是我第一次和團隊到海外拍劇，原來和演員工朋友一起去是十分好玩。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】

與張頴康拍親熱戲

說到飾演泰國華僑，Moon第一樣想到的是要不要學泰文，而且的角色有別於她過往所演，因此今次收到劇本時甚興奮：「甚麼角色都想嘗試，只要大家覺得可以，我一定會盡我所能去做。」

Moon在《逆天奇案》與張頴康不少大膽親熱戲並甚被觀眾關注，她表示：「尺度如何都會和導演、監製編劇等討論清楚，再引導我呈現角色。所以不單只有我自己的努力，也有背後的團隊相信我，引導我突破，他們功勞也是非常大。」

劉佩玥在《逆天奇案》中因得罪泰國黑幫而變落難公主。（劇照）

拍劇危機四伏

這次《逆天奇案》的泰國外景行程十分緊密，劇組需要在7天內完成所有的拍攝，期間Moon更曾中暑：「有次室外曬了一段時間後立即吹冷氣，令汗鎖在皮膚下十分辛苦。」

當Moon出現發燒、頭暈的症狀時，她即返回室外調節體溫，讓汗水自然排出，不久便回復正常。後來Moon上網查看找出問題，發現流汗立即到冷氣房，毛孔會立即收縮，令汗水不能排出造成不適。

休息過後，她很快再投入拍攝：「當下我不敢告訴任何人我不舒服，因為他們也在無遮擋的空間拍攝，唯有自己找方法。」

【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出　自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我　

不被包袱局限

過往的角色，Moon都予人甜美、富家千金的感覺，Moon為自己平反笑言：「我一定不是千金小姐，我咁窮。」現在的Moon不會因外型而擔心「駕御不到」、「觀眾不喜歡」的念頭，她並感謝過往的階段才成就今日從容的態度。

Moon坦言：「我性格可能較『男仔頭』，但不代表沒有溫柔的一面，我可以很有儀態、大方，但這些和我『男仔頭』是沒衝突，我可以包含這些性格。每個人都可以有不同的特徵和性格，不要被一個看似很貫徹的性格限制自己，其實你也可以是一個很多樣化、百變的人。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

現在Moon仍然喜歡試很多不同的東西：「我已經31歲，但仍沒探索完的自己，有很多東西可被發掘和嘗試，早前開始學小提琴，因為以前學彈琴。但沒人可以說你不可以，只看你願不願意發掘自己。」

作為演員演戲，Moon很容易為劇本跳出固有舒適圈，當回到現實生活時，為甚麼不能為自己豁出去？「在無劇本、無人告訴我應該如何做的時候跳出來，這是我一生需要學習的事。」在現實中，自己就是自己人生的主角、導演、編劇。

劉佩玥在《逆天奇案》中演泰國華僑尤麗。（陳家瑩攝）

服裝：Zara

記者：鄭嘉瑤

相關文章

【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客　連環解放長腿事業線派福利【多圖】
12:10 2021/05/08
【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客　連環解放長腿事業線派福利【多圖】
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
17:08 2021/05/10
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作
12:35 2021/05/19
【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作
【逆天奇案】林夏薇畫像出自李龍基愛妻　隱世樓王中港物業全歸太太名下
18:29 2021/05/20
【逆天奇案】林夏薇畫像出自李龍基愛妻　隱世樓王中港物業全歸太太名下
【逆天奇案】妹頭趙璧渝成破鄭子誠陰謀關鍵　入行8年終於漸受注目
12:41 2021/05/25
【逆天奇案】妹頭趙璧渝成破鄭子誠陰謀關鍵　入行8年終於漸受注目

你可能感興趣

【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客　連環解放長腿事業線派福利【多圖】
12:10 2021/05/08
【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客　連環解放長腿事業線派福利【多圖】
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
17:08 2021/05/10
【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢　藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我
【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作
12:35 2021/05/19
【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作
劉佩玥 張頴康 娛樂人物職業 演員 蔣祖曼 家庭關係 逆天奇案 中暑 導演 泰國

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶