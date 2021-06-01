【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】

▲ 劉佩玥在TVB劇《逆天奇案》演泰國華僑尤麗。

劉佩玥（Moon）在TVB劇《逆天奇案》演泰國華僑尤麗，因為得罪泰國的黑幫成落難到香港。因為今次角色有別於過住的戲路，所以劉佩玥接受TOPick專訪時坦言，收到《逆天奇案》的劇本時感到驚喜。

這次拍攝要到泰國取景，也是Moon入行8年以來首次出埠拍劇，亦是疫情前最後一次出境：「今次是我第一次和團隊到海外拍劇，原來和演員工朋友一起去是十分好玩。」

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與張頴康拍親熱戲

說到飾演泰國華僑，Moon第一樣想到的是要不要學泰文，而且的角色有別於她過往所演，因此今次收到劇本時甚興奮：「甚麼角色都想嘗試，只要大家覺得可以，我一定會盡我所能去做。」

Moon在《逆天奇案》與張頴康不少大膽親熱戲並甚被觀眾關注，她表示：「尺度如何都會和導演、監製編劇等討論清楚，再引導我呈現角色。所以不單只有我自己的努力，也有背後的團隊相信我，引導我突破，他們功勞也是非常大。」

▲ 劉佩玥在《逆天奇案》中因得罪泰國黑幫而變落難公主。（劇照）

拍劇危機四伏

這次《逆天奇案》的泰國外景行程十分緊密，劇組需要在7天內完成所有的拍攝，期間Moon更曾中暑：「有次室外曬了一段時間後立即吹冷氣，令汗鎖在皮膚下十分辛苦。」

當Moon出現發燒、頭暈的症狀時，她即返回室外調節體溫，讓汗水自然排出，不久便回復正常。後來Moon上網查看找出問題，發現流汗立即到冷氣房，毛孔會立即收縮，令汗水不能排出造成不適。

休息過後，她很快再投入拍攝：「當下我不敢告訴任何人我不舒服，因為他們也在無遮擋的空間拍攝，唯有自己找方法。」

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不被包袱局限

過往的角色，Moon都予人甜美、富家千金的感覺，Moon為自己平反笑言：「我一定不是千金小姐，我咁窮。」現在的Moon不會因外型而擔心「駕御不到」、「觀眾不喜歡」的念頭，她並感謝過往的階段才成就今日從容的態度。

Moon坦言：「我性格可能較『男仔頭』，但不代表沒有溫柔的一面，我可以很有儀態、大方，但這些和我『男仔頭』是沒衝突，我可以包含這些性格。每個人都可以有不同的特徵和性格，不要被一個看似很貫徹的性格限制自己，其實你也可以是一個很多樣化、百變的人。」

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現在Moon仍然喜歡試很多不同的東西：「我已經31歲，但仍沒探索完的自己，有很多東西可被發掘和嘗試，早前開始學小提琴，因為以前學彈琴。但沒人可以說你不可以，只看你願不願意發掘自己。」

作為演員演戲，Moon很容易為劇本跳出固有舒適圈，當回到現實生活時，為甚麼不能為自己豁出去？「在無劇本、無人告訴我應該如何做的時候跳出來，這是我一生需要學習的事。」在現實中，自己就是自己人生的主角、導演、編劇。

▲ 劉佩玥在《逆天奇案》中演泰國華僑尤麗。（陳家瑩攝）

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記者：鄭嘉瑤