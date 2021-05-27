【選舉制度】港澳辦：開啟良政善治新篇章　中聯辦：符合香港實際情況

▲ 港澳辦表示，完善選舉制度將開啟香港良政善治新篇章。（資料圖片）

立法會下午通過完善選舉制度條例草案，港澳辦表示，完善選舉制度有利終結以往的選舉亂象，開啟香港良政善治新篇章。中聯辦則形容，法案具民主性、開放性和進步性，是一套符合香港實際情況的民主選舉制度。

港澳辦发言人讚揚港府迅速提出有關本地法律修訂法案，立法會在不到兩個月的時間裡，高質高效審議有關法案，愛國愛港政團、社團等，亦通過各種方式踴躍建言獻策，表達支持，使這項法案在立法會以高票支持獲得通過。港澳辦指出，這一切都充分體現特區政府、立法會和社會各界維護憲制秩序的責任擔當，也展現出特區行政機關和立法機關相向而行、良性互動的新氣象，「可喜可賀」。

港澳辦發言人續指，確保香港新選舉制度的落實，是特別行政區政府和社會各界的共同責任，中央有關部門將全力支持特區持續加強對新選舉制度的宣介，不斷增進各方面對新選舉制度的理解和認同；支持特區政府依法組織選舉，嚴格規管選舉活動，堅決打擊各種破壞選舉秩序的違法行徑，確保即將舉行的三場選舉有序進行。

中聯辦發表聲明指，立法會今日高票通過修例，標誌著新形勢下，選委會選舉、立法會選舉和特首選舉的制度體系已形成，對此表示祝賀。又讚賞港府在起草草案、宣傳解讀修法原則和政策等方面，認真履行了主體責任；本地立法的審議表決過程，讓人們看到了立法會高度負責、認真細緻的專業精神，形容本次立法過程是發揚民主和堅持法治的過程。

聲明強調，法律的生命力在於執行，相信有港府和香港社會各界共同努力，新選舉制度一定會得到全面實施。

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責任編輯：林曉君