【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止

▲ 協恩中學現正招收中二至中五插班生，6月5日截止。（香港經濟日報圖片）

本港移民潮下，多間傳統名校紛紛出現退學潮，其中直資名女校協恩中學今學年上學期約有30個學額空缺，即日起至6月5日招收中二至中五插班生，筆試將於6月19日舉行，評估範圍包括中、英、數三科。

6月19日筆試考中英數

協恩中學現正接受2021-2022學年中二至中五插班生的入學申請，申請者須填妥電子表格，並於學校網頁下載入學申請表，填妥後連同相關證明文件，包括近3年成績表影印本及其他學術成就或課外活動證明文件副本，以郵寄方式或親身遞交至學校校務處。

校方將會進行筆試及面試，6月19日先以筆試評估申請學生的中、英、數能力，凡通過筆試的申請學生，將獲邀與家長一同參加於6月下旬至7月上旬的面試，內容不定，會談及如校園生活、學習體會、課外活動及個人興趣等，面試將以粵語及英語進行，如有需要會加入普通話。

學校網頁列明，收生準則會有4方面，佔最高比例是面試表現及學業成績，均佔30%；而課外活動表現、操行與態度各佔20%。

空缺分布各個年級

協恩中學公關主任何冠霖曾接受TOPick查詢時指出，本學年上學期約有30個學額空缺，分布在各個年級，低年級亦有退學情況，數字較以往多。往年退學學生只有約10多個，今年卻增多一倍，退學原因大多與前往海外升學及移民有關，亦有少數學生轉校。

傳統直資女子名校協恩中學創校於1936年，位於九龍城區，據學校網頁介紹，學校以基督信仰為本，推行全人教育，注重學生德、智、體、群、美、靈六育的發展，並積極培養學生關愛社群的精神及中英兼擅的語文能力，也鼓勵學生珍惜天賦及發展潛能。

報名詳情︰

申請日期︰即日起至6月5日

筆試日期：6月19日

面試日期：6月下旬至7月上旬

網址︰【下載報名表】及【電子表格】

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責任編輯︰林綺玲