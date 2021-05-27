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【娛圈喜事】港姐陳雅思宣布婚訊　做大馬首富郭鶴年孫新抱：人生新一頁

娛樂 18:48 2021/05/27

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港姐陳雅思做大馬首富郭鶴年孫新抱。

現年31歲、在2016香港小姐競選奪季軍的陳雅思（Bonnie），在今日（5月27日）宣布婚訊。陳雅思在個人社交平台上載與富三代男友郭孟浚的合照。

相片中的Bonnie騷出手上鑽戒，寫道：「Said YES to the love of my life. Thank you baby for your love, the joy, and all that you do for us. Here’s to the next chapter and happiest memories in the making.」

陳雅思的帖文大意是指答應了男友的求婚，並稱感謝男友郭孟浚為她帶來的愛及歡樂，而二人展開人生新一頁。

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陳雅思跟富三代男友郭孟浚入紙申請結婚。

香港小姐奪季軍

陳雅思在2012年畢業於加拿大西安大略大學，在2016年參加香港小姐競選奪第三名，同屆冠軍為馮盈盈、亞軍為劉穎鏇。

她入行後，在2017年因為主持《歎得好健康》時，每集不斷轉換不同款式的泳衣去浸溫泉大騷身材而受注目。

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轉行當瑜伽導師

可是她之後演出不多，較重戲份的劇集演出只有《荷里活有個大老千》。Bonnie在去年已離開TVB，現為瑜伽導師。

陳雅思未婚夫郭孟浚的祖父為大馬首富郭鶴年，她與與富三代男友拍拖一直不算高調，甚少公開放閃晒幸福，只在去年11月在個人社交干台上載十指緊扣照公開戀情而已，到今次才騷合照宣布入紙申請結婚準備做新娘。

同場加映：李施嬅訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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