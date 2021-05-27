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【海洋公園 】水上樂園救生員入職須上拯溺訓練遵守10秒營救守則　不存安全隱憂

社會 18:54 2021/05/27

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海洋公園水上樂園正招聘人手包括救生訓練員。（馮漢柱攝）

海洋公園水上樂園爭取今年夏天開幕，園方正招聘人手，包括救生訓練員，有已入職的員工表示，開幕時樂園期望有約100名救生員，應徵救生員新入職的員工須擅長水性，並接受拯溺訓練，員工須遵守10至20秒營救守則，盡快施救。

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海洋公園採用水上風險管理指引，員工須按照守則，在10秒內完成視察所負責範圍，如於緊急情況，確保他們在10秒內作出反應，以及20秒內到達求助者身旁，進行營救。

距離園方目標開園日期不足三個月，海洋公園主席劉嗚煒表示，水上樂園硬件設施工程已完成，已取得了入伙紙，並已遞交泳池牌的申請，現時仍在進行招聘工作，進度理想，會優先考慮聘請公園員工。至於開幕日期，仍以今個夏天為目標，但實際日子仍有待招聘情況而決定，又指樂園歡迎及支持提供誘因鼓勵市民接種，惟詳情有待商討。

被問到會否要求員工接種疫苗，劉鳴煒表示，園方鼓勵員工接種疫苗，但屬個人意願，水上樂園開幕時將視乎本港疫情情況，按照衛生署及相關部門的指引再作防疫措施相關決定，若當局有要求，園方亦要服從。他續指，公司高層大多已接種疫苗，自己亦已接種復必泰疫苗。

針對為已接種疫苗的市民提供優惠，劉鳴煒指出，園方非常支持和歡迎有關做法，會在商討過後，盡快公布相關詳情。

園方表示，員工入職前會按拯溺總會課程要求提供相關訓練，招聘的時候優先考慮擅長水性的人士，部份入選者已持拯溺牌，不存在拯溺牌並非先決條件會引致有安全問題的憂慮，並預計開幕時有大約100名合資格的救生員。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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