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【電子消費券】香港街市提早出招吸客　消費20元即可換5元電子現金券

社會 18:57 2021/05/27

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

建華集團旗下「香港街市」為使用WeChat Pay HK的市民提供優惠，希望吸引市民未來在街市使用電子消費券。（資料圖片）

5000元電子消費券料於暑期期間發放，不少街市常客最擔心消費券難以在街市使用，被逼「買貴餸」。營運30個街市的建華集團今日（27日）預告將與WeChat Pay HK合作，為在街市使用電子消費券提供一系列優惠。而現時在建業集團旗下「香港街市」使用WeChat Pay HK消費，即可享有多項優惠。

建華集團主席凌偉業表示，現時旗下全線街市已支援17種電子支付方式，看好電子支付在香港的發展潛力。

現時 WeChat Pay HK用戶可在建華集團旗下集團享有4項優惠：

  • WeChat Pay HK用戶於「香港街市」掃描QR Code訂閱消費券資訊，可獲兩張6元電子現金券。客戶於「香港街市」以WeChat Pay HK消費滿20元即可使用1張。

  • WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專屬券禮包」內的20元電子現金券一張，在「香港街市」的指定商戶以WeChat Pay HK消費滿40元時使用，使用後便可領取第二張10元電子現金券，使用後即可再解鎖第三張5元電子現金券，最高共可獲得35元獎賞！

  • WeChat Pay HK用戶在「香港街市」消費滿 10即可獲得「街市專屬」電子印花一個，每兩個電子印花可兌換5街市專屬電子現金券或5跨境匯款券。用戶於「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿10即可使用一張街市專屬電子現金券。

  • WeChat Pay HK用戶每月在「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿5次，每次高於HK$10，即有機會換領一份專屬禮品。

現時建華集團正營運30個街市，包括：

  • 天瑞街市
  • 本灣市場 - 小西灣
  • 太和街市
  • 良景市集
  • M.C. BOX 隆亨市集
  • 香港街市 - 逸東邨
  • 青衣市場
  • 啟業市場
  • 葵盛東街市
  • M.C. BOX 寶達市場
  • 茵怡市場
  • 恆安市場
  • 廣源市場
  • 慈雲山市場
  • 啟田市場
  • 香港街市（寶盈）
  • 竹園市場
  • 香港街市（大角咀）
  • 頌富市場
  • 華明市場
  • 沙角市場
  • 香港街市（順天)
  • 寶林市場
  • 祥華市場
  • 友愛街市
  • 西邨街市
  • 石籬街市
  • 山景街市
  • 秦石街市
  • 食環署天幕街市

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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