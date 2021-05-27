【電子消費券】香港街市提早出招吸客　消費20元即可換5元電子現金券

▲ 建華集團旗下「香港街市」為使用WeChat Pay HK的市民提供優惠，希望吸引市民未來在街市使用電子消費券。（資料圖片）

5000元電子消費券料於暑期期間發放，不少街市常客最擔心消費券難以在街市使用，被逼「買貴餸」。營運30個街市的建華集團今日（27日）預告將與WeChat Pay HK合作，為在街市使用電子消費券提供一系列優惠。而現時在建業集團旗下「香港街市」使用WeChat Pay HK消費，即可享有多項優惠。

建華集團主席凌偉業表示，現時旗下全線街市已支援17種電子支付方式，看好電子支付在香港的發展潛力。

現時 WeChat Pay HK用戶可在建華集團旗下集團享有4項優惠：

WeChat Pay HK用戶於「香港街市」掃描QR Code訂閱消費券資訊，可獲兩張6元電子現金券。客戶於「香港街市」以WeChat Pay HK消費滿20元即可使用1張。

WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專屬券禮包」內的20元電子現金券一張，在「香港街市」的指定商戶以WeChat Pay HK消費滿40元時使用，使用後便可領取第二張10元電子現金券，使用後即可再解鎖第三張5元電子現金券，最高共可獲得35元獎賞！

WeChat Pay HK用戶在「香港街市」消費滿 10元即可獲得「街市專屬」電子印花一個，每兩個電子印花可兌換5元街市專屬電子現金券或5元跨境匯款券。用戶於「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿10元即可使用一張街市專屬電子現金券。

WeChat Pay HK用戶每月在「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿5次，每次高於HK$10，即有機會換領一份專屬禮品。

現時建華集團正營運30個街市，包括：

天瑞街市

本灣市場 - 小西灣

太和街市

良景市集

M.C. BOX 隆亨市集

香港街市 - 逸東邨

青衣市場

啟業市場

葵盛東街市

M.C. BOX 寶達市場

茵怡市場

恆安市場

廣源市場

慈雲山市場

啟田市場

香港街市（寶盈）

竹園市場

香港街市（大角咀）

頌富市場

華明市場

沙角市場

香港街市（順天)

寶林市場

祥華市場

友愛街市

西邨街市

石籬街市

山景街市

秦石街市

食環署天幕街市

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記者：陳梓蔚