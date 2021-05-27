【電子消費券】香港街市提早出招吸客 消費20元即可換5元電子現金券
5000元電子消費券料於暑期期間發放，不少街市常客最擔心消費券難以在街市使用，被逼「買貴餸」。營運30個街市的建華集團今日（27日）預告將與WeChat Pay HK合作，為在街市使用電子消費券提供一系列優惠。而現時在建業集團旗下「香港街市」使用WeChat Pay HK消費，即可享有多項優惠。
建華集團主席凌偉業表示，現時旗下全線街市已支援17種電子支付方式，看好電子支付在香港的發展潛力。
現時 WeChat Pay HK用戶可在建華集團旗下集團享有4項優惠：
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WeChat Pay HK用戶於「香港街市」掃描QR Code訂閱消費券資訊，可獲兩張6元電子現金券。客戶於「香港街市」以WeChat Pay HK消費滿20元即可使用1張。
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WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專屬券禮包」內的20元電子現金券一張，在「香港街市」的指定商戶以WeChat Pay HK消費滿40元時使用，使用後便可領取第二張10元電子現金券，使用後即可再解鎖第三張5元電子現金券，最高共可獲得35元獎賞！
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WeChat Pay HK用戶在「香港街市」消費滿 10元即可獲得「街市專屬」電子印花一個，每兩個電子印花可兌換5元街市專屬電子現金券或5元跨境匯款券。用戶於「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿10元即可使用一張街市專屬電子現金券。
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WeChat Pay HK用戶每月在「香港街市」指定商戶以WeChat Pay HK消費滿5次，每次高於HK$10，即有機會換領一份專屬禮品。
現時建華集團正營運30個街市，包括：
- 天瑞街市
- 本灣市場 - 小西灣
- 太和街市
- 良景市集
- M.C. BOX 隆亨市集
- 香港街市 - 逸東邨
- 青衣市場
- 啟業市場
- 葵盛東街市
- M.C. BOX 寶達市場
- 茵怡市場
- 恆安市場
- 廣源市場
- 慈雲山市場
- 啟田市場
- 香港街市（寶盈）
- 竹園市場
- 香港街市（大角咀）
- 頌富市場
- 華明市場
- 沙角市場
- 香港街市（順天)
- 寶林市場
- 祥華市場
- 友愛街市
- 西邨街市
- 石籬街市
- 山景街市
- 秦石街市
- 食環署天幕街市
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記者：陳梓蔚